В Госдуме предложили новые меры поддержки людей с инвалидностью 



С какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью в России, и что государству необходимо предпринять для устранения данных проблем, рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Важно сосредоточиться на решении конкретных проблем людей с инвалидностью. Для данной группы населения очень важно быть в социуме, важно быть занятым на производстве, в спорте, в культуре. Отмечу, в первую очередь людей с инвалидностью волнуют вопросы доступной среды. То есть для многих проблематично выйти из дома и добраться до определённого места. Поэтому необходимо решить вопрос транспортной доступности», — рассказал Михаил Терентьев.

Он добавил, что люди с инвалидностью сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Прежде всего это связано с общественными стереотипами, объяснил депутат Госдумы. Однако данная проблема находятся в поле зрения общественной организации инвалидов. Эксперт также отметил, что при трудоустройстве человек, имеющий инвалидность, обладает льготами.

«В перечень льгот для людей с инвалидностью входит сокращенный рабочий день и продолжительный отпуск. Вместе с этим, существуют налоговые льготы для работодателя – понижающий тариф Фонда социального страхования. Однако работодатель смотрит на все эти льготы и с учетом общественных стереотипов», — подчеркнул специалист.

Наряду с этим, существующая система квотирования рабочих мест работает неэффективно, что не позволяет результативно решать важную проблему трудоустройства инвалидов. Все потому, что работодатель создает рабочие места, в условиях которого человек с инвалидностью просто не может работать по определенным причинам, сообщил Михаил Терентьев.

По словам депутат Госдумы, в России 12 миллионов людей с инвалидностью. Из них 3,5 миллиона человек находятся в трудоспособном возрасте. Однако лишь 930 тысяч человек имеет возможность работать. То есть, 2,5 миллиона людей с инвалидностью живут на пенсию и на региональные меры поддержки.

«Я бы в первую очередь принял меры стимуляции к работе человека с инвалидностью. Во-первых, для данной группы населения нужно отменить НДФЛ до определённого уровня. Это позволило бы им увеличить свой доход. Во-вторых, нужно индексировать пенсию всем работающим людям с инвалидностью. С учетом того, что люди с инвалидностью работают на низкооплачиваемых рабочих местах, накапливающаяся индексация стала бы существенной мерой поддержки», — заявил эксперт.

Он также отметил, что нельзя забывать о вопросах получения образования. То есть, если человек получил травму, и теперь не может работать по уже имеющейся у него специальности, государство должно помочь данному человеку получить высшее образование во второй раз, высказался специалист.

В завершении депутат Госдумы отметил, что потенциал людей с инвалидностью безграничен. Им лишь надо дать возможность реализоваться, убрав общественные барьеры.

Ранее ФАН сообщал, Госдума планирует рассмотреть законопроект об автоматизации предоставления гражданам мер социальной поддержки.

