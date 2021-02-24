Цель — Банги: «оппозиция» в ЦАР официально объявила войну

Банги, 24 февраля. Конгломерат банд под названием «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) обнародовал коммюнике. Послание, опубликованное военным аналитиком Грегуаром Сирилом Донгобадой, было подписано еще 21 февраля. Те самые «оппозиционные силы» (именно так именуют «Коалицию» во французских таблоидах) призвали вернуть все города, освобожденные правительственными войсками под контроль.

Кроме того, в «Коалиции патриотов за перемены» не постеснялись вновь объявить о походе на Банги и пообещали «свергнуть режим Туадера». Боевики запретили перемещение беженцев и сотрудников Международного Комитета Красного Креста на подконтрольных территориях.

Заявление было сделано на фоне череды поражений боевиков от правительственных сил: войскам ЦАР при поддержке российских инструкторов и союзников из Руанды удалось зачистить огромные территории в западной части страны, восстановить сообщение с Камеруном и обеспечить безопасность.

Сочувствующие «Коалиции патриотов за перемены» СМИ именуют боевиков и бандитов «повстанцами» и «оппозиционерами», что в свете обнародования намерений о взятии столицы ЦАР и фактическом желании свергнуть законную власть.