Депутат Госдумы прогнозирует индексацию пенсий работающих россиян «в ближайшее время»

Депутат Госдумы, член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб на пресс-конференции ФАН и медиа-группы «Патриот» посоветовала дождаться решения президента страны по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Думаю, ответ на этот вопрос прозвучит в ближайшее время. Давайте дадим президенту возможность разобраться с ними. Я знаю, что 29 декабря состоялась встреча Владимира Путина с лидером федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Шмакову удалось найти аргументы, после которых Владимир Путин поручил правительству разработать предложение по индексации пенсий», — заявила Бессараб.

Депутат напомнила, что в настоящее время индексации пенсий работающим пенсионерам производятся, но они не получают эти выплаты до момента, пока не прекращают свои трудовые отношения. При этом Бессараб прокомментировала вопрос, когда отечественные пенсионеры будут получать пенсию, сравнимую с пенсиями немцев или японцев.

«Давайте наши пенсии считать в наших же рублях. Пенсии рассчитывают, исходя из средней заработной платы. Сегодня возмещение утраченного заработка в пенсии должно составлять не менее 40%. У нас же оно пока осуществляется примерно на уровне 33%, и этого, конечно, недостаточно. В основном законе государства сказано, что ежегодная индексация пенсии производится не реже раза в год на уровень не ниже инфляции, но с 2019 года индексация пенсии неработающим пенсионерам производится выше уровня инфляции. Сейчас она в среднем индексируется примерно на 1000 рублей. Сейчас пенсия составляет порядка 15 тысяч рублей, а к 2024 году будет в районе 20 тысяч и, конечно, индексация не должна останавливаться», — прокомментировала Бессараб.

Депутат Госдумы считает, что правительству страны пора решить вопрос накопительной пенсии, поскольку бесконечная заморозка накопленных россиянами сумм «раздражает все население России».

«У нас сегодня порядка 43 млн получателей пенсий, в том числе по потере кормильца, по инвалидности и другим. С таким большим количеством получателей пенсий необходимо, чтобы число трудоспособного населения тоже росло», — отметила Бессараб.

Ранее ФАН рассказывал, что Минтруда подготовило законопроект, согласно которому периоды профессионального обучения и дополнительного образования должны включаться в стаж работы сотрудников.