Рассмотрение дела брата экс-главы Дагестана переносилось судом более двух десятков раз

Махачкала, 24 февраля. Рассмотрение уголовного дела в отношении брата бывшего главы Дагестана Раджаба Абдулатипова о крупном взяточничестве переносилось более 20 раз. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Бабушкинского районного суда Москвы.

Предварительное судебное заседание состоялось 22 мая 2020 года. На нем было принято решение о начале рассмотрения дела 28 мая. С того момента заседания откладывались 23 раза. Очередное заседание назначено на 3 марта 2021 года.

Среди причин, по которым откладывалось рассмотрение дела, указаны неявка потерпевшего, свидетелей или других участников и даже защитника, а также «недоставление подсудимого». Кроме того, основанием явились «истребование доказательств», «неисполнение судебного поручения» и «иные причины».

Раджаб Абдулатипов — брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. С середины 1990-х годов до 2016 года он возглавлял миграционную службу республики, пока не был избран депутатом регионального парламента. На официальном сайте Народного Собрания РД указано, что Абдулатипов до сих пор является членом комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.

Брат бывшего главы региона был задержан и заключен под стражу в сентябре 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе, которое занималось незаконным установлением инвалидностей за деньги. Изначально он проходил по статье об особо крупном мошенничестве, однако в окончательной редакции Следственный комитет России предъявил обвинение в получении крупной взятки. Материалы дела в отношении Абдулатипова были зарегистрированы в Бабушкинском суде 18 мая 2020 года.

Ранее ФАН сообщал об аресте главы ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева. Следствие полагает, что он состоял в запрещенной в РФ группировке «Имарат Кавказ»1 и доставил на автовокзал смертницу, которая в 2010 году совершила самоподрыв в московском метро.

1 Организация запрещена на территории РФ.