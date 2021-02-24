Депутат ГД Бессараб рассказала, где неуплата налогов приравнена к терроризму

Депутат Госдумы, член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб на пресс-конференции ФАН и медиа-группы «Патриот» посчитала, что налоговая политика в РФ мягче, чем в странах Запада.

«Налоги в России являются достаточно высокими, и для того бизнеса, который ведется открыто и прозрачно, они были непомерны. Невозможно обеспечить полную прозрачность налоговой системы, если у нас до сих пор огромное количество расчетах происходит в наличных. Мы сможем сократить налоги, если обеспечим полную прозрачность бизнеса», — считает Бессараб.

При этом, по мнению депутата Госдумы, снижение налогов только повысит обязательства государства, тем самым социальные гарантии для безработных, пенсионеров, инвалидам, многодетных семей и других незащищенных слоев граждан будут обрушены.

«Мы сейчас идем по пути цифровизации. Чем мы отличаемся от западных стран? На Западе каждый налогоплательщик самостоятельно несет колоссальную, вплоть до уголовной, ответственность за уплату своих налогов. Неуплата налогов в отдельных штатах США приравнивается к терроризму по жесткости санкций. У нас же ответственность минимальна, и уж тем более не приведет к лишению свободы, если это не какие-то офшорные дела или хищения бюджетных средств», — прокомментировала Бессараб.

Депутат Госдумы предупредила всех, кто не платит налоги, что очень близки времена, когда любые платежи будут отслеживаться финансовым мониторингом правительства. Уже сейчас, перед внедрением мобильного приложения, позволяющего россиянину встать на учет как самозанятому, в режиме онлайн фискальным органам видны все платежи, включая мелкие.

Ранее ФАН рассказывал, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов опроверг слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что Правительство РФ готовит почву для новых налогов и повышения пенсионного возраста.