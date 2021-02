Эпопея с заседанием Палаты представителей и награда Госдепа США главе ННК — события в Ливии 24 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 24 февраля 2021 года.

General Electricity Company (GEC) сообщила о краже электропроводов. В районе Аль-Каримия неизвестные унесли 800 метров кабелей, на юге города Злитен — 1 200 метров, в триполийском районе Аль-Хай Ас-Синаи — 200 метров низковольтных и 450 высоковольтных. Местные жители вновь остались без электричества.

Неизвестные ограбили три грузовика компании Brega Oil Marketing, которые перевозили моторное масло из НПЗ города Аз-Завия на склады в Триполи и Мисурате. Украли 1 800 ящиков «Thuraya 20/50» и 720 коробок «Suhail 40», а один грузовик серьезно повредили.

Компания призвала компетентные органы безопасности и полицию защитить водителей, перевозящих топливо.

Глава Миссии Евросоюза в Ливии Хосе Сабадель встретился с заместителем председателя Палаты представителей (Тобрук) Фаузи Нувайри, чтобы обсудить объединение институтов. Кроме того, затронули такой вопрос: как препятствовать тем, кто пытается подорвать процесс.

Сабадель подтвердил, что парламент, поддерживая политический процесс в такое непростое время, играет историческую роль.

House of Representatives????????has historic role at this critical time, supporting #LPDF political process & governance. Meeting w/ #fozialtahr Vice President of HOR underlined need to unify institutions & avoid spoilers pic.twitter.com/m9vwHUBp7Q

Еще глава Миссии ЕС в Ливии обсудил с зампредом Президентского совета ПНС Ахмадом Майтыгом экономику и усилия, предпринимаемые по объединению государственных учреждений.

В ходе встречи подчеркнули необходимость активизировать усилия, чтобы не только примирить и объединить учреждения, но и создать необходимые условия для проведения выборов.

Глава Президентского совета Мухаммад Манфи заявил, что новая власть не позволит наемникам сеять хаос в Ливии. По его словам, нужно вывести боевиков из страны, тогда между ливийцами не будет войн.

В Ливии до сих пор присутствуют члены Сирийской национальной армии (СНА), которые перебрасывались Турцией для укрепления позиций Правительства национального согласия. Согласно условиям женевского соглашения, они должны были покинуть страну до 23 января этого года. Однако, по данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), тысячи боевиков остаются на своих позициях.

В то же время Мухаммад Манфи и его заместитель Муса Куни встретились с проживающим в Турции руководителем Высшего государственного совета (ВГС) Халидом Мишри, чтобы проконсультироваться по поводу предстоящих выборов.

После глава Президентского совета совместно с заместителями Абдаллой Лафи и Мусой Куни встретились с членами Ливийского форума политического диалога (ЛФПД), чтобы обсудить последние события, касающиеся формирования нового правительства.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба завершил формирование списка министров, которые войдут в его правительство. Завтра, 25 февраля, он передаст его на согласование Президентскому совету, а затем — Палате представителей. После утверждения ПНЕ последует процесс утверждения бюджета на 2021 год.

Тем временем депутаты до сих пор не определили место и дату проведения общего заседания. Сперва сообщалось, что они соберутся на текущей неделе в Сирте. Позже появились слухи, что Совместный военный комитет «5+5» не одобрил проведение встречи именно в этом городе. Было решено перенести мероприятие в Сабрату.

Однако спустя несколько дней Совместный военный комитет «5+5» заявил, что согласовал проведение заседания парламента в Сирте.

При этом член Палаты представителей (Триполи) Мухаммад Раид передает, что заседание состоится в понедельник, 1 марта, в столице или Сабрате. По его словам, на совещание прибудут более 120 депутатов с целью сменить президиум Палаты представителей и выразить вотум доверия правительству.

Мухаммад Раид отметил, если депутаты не соберутся в соответствии с кворумом, тогда ПНЕ представят собравшимся представителям в Тобруке.

Глава Национальной нефтяной корпорация (NOC) Мустафа Саннала удостоился награды государственного департамента США за борьбу с коррупцией. Президентский совет Правительства национального согласия (ПНС) поздравил как руководителя энергетической компании, так и работников нефтяного сектора с присуждением премии.

Кроме того, Президентский совет подчеркнул, что ННК, как источник средств существования ливийцев, не следует политизировать или использовать в каких-либо договоренностях.

