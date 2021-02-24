Эпопея с заседанием Палаты представителей и награда Госдепа США главе ННК — события в Ливии 24 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 24 февраля 2021 года.

Разбой и кража электропроводов в Триполитании

General Electricity Company (GEC) сообщила о краже электропроводов. В районе Аль-Каримия неизвестные унесли 800 метров кабелей, на юге города Злитен — 1 200 метров, в триполийском районе Аль-Хай Ас-Синаи — 200 метров низковольтных и 450 высоковольтных. Местные жители вновь остались без электричества.

Неизвестные ограбили три грузовика компании Brega Oil Marketing, которые перевозили моторное масло из НПЗ города Аз-Завия на склады в Триполи и Мисурате. Украли 1 800 ящиков «Thuraya 20/50» и 720 коробок «Suhail 40», а один грузовик серьезно повредили.

Компания призвала компетентные органы безопасности и полицию защитить водителей, перевозящих топливо.

Встречи миссии ЕС с ливийскими политиками

Глава Миссии Евросоюза в Ливии Хосе Сабадель встретился с заместителем председателя Палаты представителей (Тобрук) Фаузи Нувайри, чтобы обсудить объединение институтов. Кроме того, затронули такой вопрос: как препятствовать тем, кто пытается подорвать процесс.

Сабадель подтвердил, что парламент, поддерживая политический процесс в такое непростое время, играет историческую роль.

House of Representatives????????has historic role at this critical time, supporting #LPDF political process & governance. Meeting w/ #fozialtahr Vice President of HOR underlined need to unify institutions & avoid spoilers pic.twitter.com/m9vwHUBp7Q — Sabadell Jose (@jose_sabadell) February 24, 2021

Еще глава Миссии ЕС в Ливии обсудил с зампредом Президентского совета ПНС Ахмадом Майтыгом экономику и усилия, предпринимаемые по объединению государственных учреждений.

В ходе встречи подчеркнули необходимость активизировать усилия, чтобы не только примирить и объединить учреждения, но и создать необходимые условия для проведения выборов.

Политика

Триполи

Глава Президентского совета Мухаммад Манфи заявил, что новая власть не позволит наемникам сеять хаос в Ливии. По его словам, нужно вывести боевиков из страны, тогда между ливийцами не будет войн.

В Ливии до сих пор присутствуют члены Сирийской национальной армии (СНА), которые перебрасывались Турцией для укрепления позиций Правительства национального согласия. Согласно условиям женевского соглашения, они должны были покинуть страну до 23 января этого года. Однако, по данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), тысячи боевиков остаются на своих позициях.

В то же время Мухаммад Манфи и его заместитель Муса Куни встретились с проживающим в Турции руководителем Высшего государственного совета (ВГС) Халидом Мишри, чтобы проконсультироваться по поводу предстоящих выборов.

رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائبه السيد موسي الكوني يلتقيان برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وبعض من أعضاء المجلس وذلك من أجل التشاور #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/ny4mbFOWis — محمد بوشقمة (@boshgma) February 24, 2021

После глава Президентского совета совместно с заместителями Абдаллой Лафи и Мусой Куни встретились с членами Ливийского форума политического диалога (ЛФПД), чтобы обсудить последние события, касающиеся формирования нового правительства.

رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، ونائباه اللافي والكوني بحثوا اليوم مع عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي آخر المستجدات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. #فواصل #ليبيا pic.twitter.com/LJ8zV1QXTJ — فواصل (@fawaselmedia) February 24, 2021

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба завершил формирование списка министров, которые войдут в его правительство. Завтра, 25 февраля, он передаст его на согласование Президентскому совету, а затем — Палате представителей. После утверждения ПНЕ последует процесс утверждения бюджета на 2021 год.

عاجل > الدبيبة ينهي تشكيل حكومته على أن يسلمها بحلول غدًا إلى الرئاسي ثم إلى مجلس النواب لنيل الثقة. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/upywY8zy93 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 24, 2021

Заседание Палаты представителей

Тем временем депутаты до сих пор не определили место и дату проведения общего заседания. Сперва сообщалось, что они соберутся на текущей неделе в Сирте. Позже появились слухи, что Совместный военный комитет «5+5» не одобрил проведение встречи именно в этом городе. Было решено перенести мероприятие в Сабрату.

Однако спустя несколько дней Совместный военный комитет «5+5» заявил, что согласовал проведение заседания парламента в Сирте.

При этом член Палаты представителей (Триполи) Мухаммад Раид передает, что заседание состоится в понедельник, 1 марта, в столице или Сабрате. По его словам, на совещание прибудут более 120 депутатов с целью сменить президиум Палаты представителей и выразить вотум доверия правительству.

Мухаммад Раид отметил, если депутаты не соберутся в соответствии с кворумом, тогда ПНЕ представят собравшимся представителям в Тобруке.

Экономика

Глава Национальной нефтяной корпорация (NOC) Мустафа Саннала удостоился награды государственного департамента США за борьбу с коррупцией. Президентский совет Правительства национального согласия (ПНС) поздравил как руководителя энергетической компании, так и работников нефтяного сектора с присуждением премии.

Кроме того, Президентский совет подчеркнул, что ННК, как источник средств существования ливийцев, не следует политизировать или использовать в каких-либо договоренностях.

We see courageous individuals defending transparency, combating corruption, and ensuring accountability every day all around the globe. Learn more about the International Anticorruption Champions recognized by @SecBlinken today: https://t.co/za2IXBRBJs — Department of State (@StateDept) February 23, 2021

Причем в ноябре 2020 года Саннала стал фигурантом коррупционного скандала. В прессу просочилась часть обвинительного письма главы ЦБ Ливии Садыка Кабира, направленного Мустафе Саналле. В обращении значится, что объем поступлений от продажи нефти в Центробанк в период с октября по середину ноября составил около 15 миллионов долларов. Хотя ННК заявляла, что добыча достигла 1,2 миллиона баррелей.

В письме напомнили об аудиторской проверке, которая показала, что Национальная нефтяная компания не передала в бюджет государства часть доходов от продажи «черного золота» в размере около 3,2 миллиарда долларов.

«За последние годы доходы от продажи нефти составили 168 миллиардов ливийских динаров. Данные средства были переданы в ЦБ Ливии, и куда они подевались? Имеются некие «воротилы», у которых фиктивные кредиты на сотни миллионов, в том числе в ЦБ Ливии», — ответил глава ННК.

Он объявил, что Национальная нефтяная корпорация удержит доходы до тех пор, пока не появится прозрачность и понятный механизм расходования денег. Кроме того, ЦБ Ливии обязан сообщить народу, куда уходили деньги в течение прошлых лет.

Мустафа Саннала уверен, что Садык Кабир нецелесообразно распоряжался нефтяными доходами и вкладывал средства в безуспешные акции, поэтому его финансовая политика провальная и неудачная.