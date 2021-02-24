Латвийские железные дороги устроили распродажу локомотивов

Москва, 24 февраля. Государственная железнодорожная компания Латвии Latvijas dzelzceļš (LDz) начались проблемы, после того как российское правительство перестало терпеть антироссийскую политику прибалтийских стран, — пишет «ПолитПазл».

Напомним, Москва приняла решение о переориентации своих грузовых потоков в порты Ленинградской области, в результате чего самый сильный удар приняла на себя Латвия, порты и железная дорога перестали быть востребованными.

Latvijas dzelzceļš, оказавшись в тяжелой ситуации, решила предпринять кардинальные меры. Чтобы не допустить банкротство руководства было решено сократить 1500 сотрудников, распродать большую часть активов. Для этого в прошлом году был проведен аукцион, где любой желающий мог приобрести локомотивы, но желающих, к сожалению не нашлось.

Компания намерена повторить попытку распродажи в 2021 году. Как сообщает сетевое издание rus.DELFI.lv, на продажу будут выставлены десять дизельных локомотивов. За один LDz предложит 38 224 евро. Так же будут выставлены два локомотива со стартовой ценой в 41 530 евро.

Представители Latvijas dzelzceļš заявили, что распродажа имущества не ударит по перевозкам, так как они обладают достаточным количеством подвижного состава. Помимо этого, как сообщает руководство организации у них существует специальный резерв на случай роста грузоперевозок. Но, если судить по последним тенденциям внутри Латвии, вряд ли их ждет оптимистичный сценарий.