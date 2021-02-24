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Латвийские железные дороги устроили распродажу локомотивов

Латвийские железные дороги устроили распродажу локомотивов

Москва, 24 февраля. Государственная железнодорожная компания Латвии Latvijas dzelzceļš (LDz) начались проблемы, после того как российское правительство перестало терпеть антироссийскую политику прибалтийских стран, — пишет «ПолитПазл».

Напомним, Москва приняла решение о переориентации своих грузовых потоков в порты Ленинградской области, в результате чего самый сильный удар приняла на себя Латвия, порты и железная дорога перестали быть востребованными. 

Latvijas dzelzceļš, оказавшись в тяжелой ситуации, решила предпринять кардинальные меры. Чтобы не допустить банкротство руководства было решено сократить 1500 сотрудников, распродать большую часть активов. Для этого в прошлом году был проведен аукцион, где любой желающий мог приобрести локомотивы, но желающих, к сожалению не нашлось. 

Компания намерена повторить попытку распродажи в 2021 году. Как сообщает сетевое издание rus.DELFI.lv, на продажу будут выставлены десять дизельных локомотивов. За один LDz предложит 38 224 евро. Так же будут выставлены два локомотива со стартовой ценой в 41 530 евро.

Представители Latvijas dzelzceļš заявили, что распродажа имущества не ударит по перевозкам, так как они обладают достаточным количеством подвижного состава. Помимо этого, как сообщает руководство организации у них существует специальный резерв на случай роста грузоперевозок. Но, если судить по последним тенденциям внутри Латвии, вряд ли их ждет оптимистичный сценарий.  

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