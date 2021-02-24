Поезд для туристов по маршруту Москва — Москва начнет курсировать с 5 марта

Москва, 24 февраля. Туристический поезд по маршрутам Москва — Москва и Петербург — Петербург запустят в преддверии мартовских праздников.

Покупка билетов на туристический поезд №928 по маршруту Москва — Москва и №927 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург уже открыта. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс». Поезд будет следовать с остановками во Пскове, Великом Новгороде, Петрозаводске и горном парке «Рускеала» в Карелии.

Состав поезда имеет одноэтажные вагоны купе и вагон-ресторан. Время в пути составит по первому маршруту 79 часов, а по второму — 62 часа. В туристическую программу включено трехразовое питание, а также экскурсии. Из Москвы поезд начнет следование 5 марта с Ленинградского вокзала в 22:15 и прибудет 9 марта в 9:30. Из Санкт-Петербурга поезд отправится 6 марта в 8:34 и вернется на Ладожский вокзал 8 марта в 23:03.

До этого сообщалось, что поезда, которые курсируют по маршруту Россия — Белоруссия будут делать больше остановок. Пассажиры смогут выйти в Витебске и Орше.