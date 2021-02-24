Датские ученые не исключают наличия «двойников» Земли в Млечном Пути

Копенгаген, 24 февраля. Планеты земного типа более распространены в нашей галактике, чем было принято считать. К такому выводу пришли ученые Копенгагенского университета.

В своем исследовании специалисты из Дании утверждают, что вода присутствовала на Земле изначально, а не была занесена извне. То же самое справедливо для Венеры и Марса.

«Все наши данные говорят о том, что вода была частью строительных блоков Земли с самого начала», — приводит Science Advances слова ученых.

Так как молекула воды широко распространена, можно предположить, что планет с ее наличием довольно много. Однако для зарождения жизни вода должна быть в жидкой форме, а это зависит от расстояния до звезды-хозяина. При слишком близком расположении к светилу она испарится, на большом отдалении от него — замерзнет.

Для проверки своих гипотез исследователи создали компьютерную модель образования планет и вычислили, как быстро те формируются и из каких строительных блоков состоят.

Оказалось, что изначальным «строительным материалом» были ледяная пыль и миллиметровые частицы углерода, вращающиеся вокруг всех молодых звезд Млечного Пути. Земля росла, захватывая массы гальки, наполненной льдом и углеродом. Когда температура на поверхности резко поднялась, лед в гальке начал испаряться. Сегодня жидкость занимает лишь 0,1% массы планеты.

Молекула воды H2O встречается в Млечном Пути повсюду. Это позволяет предположить, что и другие планеты могли сформироваться подобным образом. При правильной температуре на них должны были возникнуть океаны и континенты.

Недавно ученым удалось обнаружить древнейшую планету в Млечном Пути. Небесное тело оказалось в 1,5 раза больше Земли, а условия на нем сильно отличаются. Поэтому жизнь там существовать, скорее всего, не может.