Военный эксперт Леонков объяснил выгоду РФ от создания холдинга на базе РКС

Москва, 24 февраля. ​​​​​​​Военный аналитик Алексей Леонков считает, что образование холдинга на базе «Роскосмоса» будет выгодным для России и поможет продвинуться в космической отрасли.

В интервью для «Федерального агентства новостей» эксперт рассказал, что перед 17 предприятиями, которые войдут в состав холдинга, будет стоять серьезная задача. Однако объединение даст возможность ускорить процесс создания космических аппаратов.

«Я был на одном оборонном предприятии, которое специализируется на создании антирадиационного покрытия. Таким заводам сложно работать самостоятельно, нужно с кем-нибудь объединиться, и холдинг позволяет равномерно распределять заказы», — отметил эксперт.

Он добавил, что, если предприятие профильное, оно может выполнять только один тип заказов. Холдинг даст возможность расширить сферу деятельности и объединить усилия с другими заводами.

«Я думаю, что между предприятиями заказы будут распределяться равномерно. Они станут участвовать в технологической цепочке, в создании космических аппаратов. Если объединение произойдет грамотно, то создание спутников, космических аппаратов и их оснащение пойдет быстрее и лучше», — подытожил Леонков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о нарастающей угрозе космической гонки вооружений. Министр отметил, что пока еще можно выработать меры, которые помогут это предотвратить.