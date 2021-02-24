Автор книги про идеальный брак Малинская разводится со вторым мужем

Москва, 24 февраля. Дизайнер, автор тренингов личностного роста и писательница Олеся Малинская разводится со вторым супругом Александром Заранкиным.

О расставании с мужем знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. Малинская разоткровенничалась с подписчиками и подробно объяснила, почему ее второй брак распался.

«Нашей семье конец. <...> Сердце кричит, я делюсь самым сокровенным и личным. Я устала быть в роли мужчины в нашем браке и никогда не прощу то, что узнала», — написала дизайнер.

По словам Малинской, Заранкин, от которого она родила дочь Николь, оказался непорядочным человеком и предателем. Писательница призналась, что долго пыталась сохранить брак и год назад даже давала мужу шанс, который он буквально выпрашивал, поклявшись своими детьми. Дизайнер пояснила, что верила всем обещаниям супруга, так как желание создать семью затуманило ее разум.

Олеся Малинская ранее выпустила книгу под названием «Как превратить жизнь в сказку», а совсем недавно анонсировала выход тома о браке «Как жить долго и счастливо. Твоя идеальная семья». На обложке издания собирались разместить портрет Заранкина с маленькой дочерью на руках.

Первым мужем дизайнера был адвокат Антон Малинский. Писательница не раскрывала причину расставания с юристом. За Александра Заранкина знаменитость вышла в 2018 году.

Ранее были названы возможные причины другого звездного развода — певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Многим поклонникам исполнительница и ее бывший муж казались идеальной парой.