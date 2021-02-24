Захарова ответила СБУ на билборд с «украинским» Крымом

Москва, 24 февраля. Украинская сторона могла ошибиться с географией, когда установили билборд с надписью «Крим — це Україна!» рядом с посольством РФ в стране.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала установленный рядом с посольством РФ в Киеве билборд, на котором изображен герб Службы безопасности Украины и надпись про «украинский» Крым, пишет «ПолитЭксперт».

«Видимо, украинские спецслужбы так решили обозначить место, где находится некий «украинский Крим». Крым настоящий на своем законном месте — в России», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что украинские власти пытаются уклониться от обязательств по выполнению Минских соглашений.