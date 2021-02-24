Карину Криворучко, с которой судится «Ералаш» Грачевского, разыскивают через УФМС

Последний иск от ООО «Ералаш», сделанный еще при жизни Бориса Грачевского и о котором он говорил в последних интервью, до сих пор не рассмотрен. Компания обратилась в суд с иском к предпринимательнице из Ростова-на-Дону Карине Криворучко. Детище Грачевского требует женщину прекратить использовать доменное имя ERALASH-KA.COM и выплатить 900 тысяч рублей компенсации.

55-летняя бизнесвумен держит в Ростове-на-Дону сеть магазинов игрушек «Ералашка», используя название и доменное имя, схожие с «Ералаш». Иск был подан в Арбитражный суд Ростовской области. Но дама в суд не приходит, не отправляет на заседания и представителей. Отзыв на иск она тоже не предоставила. Поэтому судья была вынуждена обратиться в УФМС.

«Управлению по вопросам миграции Министерства Внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области предоставить справочную информацию о месте регистрации Криворучко К.Д. (сведения о дате и месте рождения, представляющие персональные данные физического лица, указаны в приложении к настоящему определению и подлежат направлению Управлению. Ответ направить в течение пяти дней со дня его получения в Арбитражный суд Ростовской области», — говорится в определении суда.

По данным ФАН Карина Дикрановна Криворучко — уроженка Ростовской области и в девичестве носила фамилию Тирацуян.

Напомним, Борис Грачевский 17 января был похоронен на Троекуровском кладбище. Создатель «Ералаша» умер в 52-ой больнице города Москвы от последствий коронавируса. На данный момент он продолжается числится генеральным директором «Ералаша».