Коронавирусная инфекция повышает риск заболевания деменцией

Рейсвейк, 24 февраля. Европейские биологи зафиксировали способность коронавируса провоцировать развитие белковых клубков. Они приводят к возникновению деменции и болезни Паркинсона.

Биологи провели опыты на приматах, чтобы определить влияние SARS-CoV-2 на развитие нейропатологий. Результаты эксперимента были опубликованы в научном издании bioRxiv.

«Полученные нами данные указывают на то, что коронавирус способен вызывать разные формы нейропатологии у приматов. В свою очередь присутствие в их нейронах так называемых телец Леви, патологических белковых образований, связанных с болезнью Паркинсона, указывает на существование потенциально опасных долгосрочных нейрофизиологических последствий инфекции», — сообщается в тексте статьи.

Ученые выяснили, что коронавирусная инфекция поражает не только клетки легочной системы, но и проникает в слизистую оболочку носа, пищеварительную систему, сосуды и сердце, ухудшая состояние пациента. Проникновение вируса в мозг способно запустить процессы развития болезни Паркинсона и деменции. Это связано с механизмом работы вируса, при котором он провоцирует образование белковых клубков.

Сообщается, что болезни мозга развивались даже у тех приматов, у которых не наблюдались симптомы коронавирусной инфекции. Они переносили инфекцию достаточно легко.

Ранее сообщалось, что ученые определили три типа болезни Альцгеймера. Их стоит рассматривать как шесть разных состояний, а не одного заболевания.