Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Коронавирусная инфекция повышает риск заболевания деменцией

Коронавирусная инфекция повышает риск заболевания деменцией

Рейсвейк, 24 февраля. Европейские биологи зафиксировали способность коронавируса провоцировать развитие белковых клубков. Они приводят к возникновению деменции и болезни Паркинсона.

Биологи провели опыты на приматах, чтобы определить влияние SARS-CoV-2 на развитие нейропатологий. Результаты эксперимента были опубликованы в научном издании bioRxiv.

«Полученные нами данные указывают на то, что коронавирус способен вызывать разные формы нейропатологии у приматов. В свою очередь присутствие в их нейронах так называемых телец Леви, патологических белковых образований, связанных с болезнью Паркинсона, указывает на существование потенциально опасных долгосрочных нейрофизиологических последствий инфекции», — сообщается в тексте статьи.

Ученые выяснили, что коронавирусная инфекция поражает не только клетки легочной системы, но и проникает в слизистую оболочку носа, пищеварительную систему, сосуды и сердце, ухудшая состояние пациента. Проникновение вируса в мозг способно запустить процессы развития болезни Паркинсона и деменции. Это связано с механизмом работы вируса, при котором он провоцирует образование белковых клубков.

Сообщается, что болезни мозга развивались даже у тех приматов, у которых не наблюдались симптомы коронавирусной инфекции. Они переносили инфекцию достаточно легко.

Ранее сообщалось, что ученые определили три типа болезни Альцгеймера. Их стоит рассматривать как шесть разных состояний, а не одного заболевания.

Новости партнеров