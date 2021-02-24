Минфин РФ перевел часть средств ФНБ из доллара в другие валюты

Москва, 24 февраля. Валютная структура Фонда национального благосостояния (ФНБ) претерпела изменения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Российской Федерации.

Минфин уведомил, что в нормативную валютную структуру ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань (15%). Доли доллара и евро при этом сократились с 45% до 35%, а доля британских фунтов стерлингов осталась неизменной на уровне 10%.

Изменения структуры ФНБ направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств, объяснило ведомство. Пресс-служба напомнила, что в феврале Минфин завершил необходимые конверсионные операции для приведения формирования валютной структуры ФНБ в соответствии с нормативами.

Минфин РФ ранее объявил о сокращении объемов приобретаемой валюты в рамках бюджетного правила. Благодаря повышению стоимости нефти бюджет будет получать дополнительные средства. По данным Минфина, приток финансов в федеральную казну составит около 47,1 млрд рублей.