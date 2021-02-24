Канадские ученые выяснили, как доброта помогает сохранить здоровье

Оттава, 24 февраля. Благотворительная деятельность и проявление доброты оказывают больше пользы для здоровья, чем физические нагрузки.

Канадские ученые провели эксперимент с участием 24 школьников старших классов, которых разделили на две группы. Одни помогали младшим ученикам в течение двух месяцев, а другие просто ожидали окончания эксперимента.

Как оказалось, у людей, которые безвозмездно помогают другим и получают от этого удовольствие, снижаются показатели артериального давления. Такой эффект сопоставим с действием лекарств от гипертонии.

Калифорнийские ученые, в свою очередь, поручили испытуемым совершать незначительные хорошие поступки в течение некоторого периода времени. В результате специалисты зафиксировали у этих людей снижение активности генов лейкоцитов, связанных с процессами воспаления в организме.

ФАН ранее писал о жительнице Магадана, которая не оставила в беде замерзающих на морозе маму с ребенком. Незнакомка на автомобиле подвезла женщину и мальчика до детского сада.