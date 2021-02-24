Украинский депутат спровоцировал скандал отказом говорить на «мове»

Харьков, 24 февраля. Депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик отказался говорить на украинском языке и назвал Майдан госпереворотом, чем вызвал скандал в харьковском горсовете.

Еще не успела стартовать третья сессия горсовета в Харькове, как случился скандал: Лесик отказался говорить на «мове». Представителя ОПЗЖ освистали, и он в ответ заявил, что произошел не Майдан, а государственный переворот, пишут в Сети.

Отмечается, что разговаривать по-русски депутату разрешил секретарь горсовета Игорь Терехов, исполняющий обязанности главы Харькова после смерти градоначальника Геннадия Кернеса. Позже Терехов во избежание конфликта потребовал от Лесика сохранять молчание.

О смерти Кернеса стало известно 17 декабря 2020 года. Бывший мэр заразился коронавирусом в августе и боролся с болезнью несколько месяцев. Осенью текущего года в Харькове должны пройти перевыборы, и до этого момента руководить им будет Терехов.

Федеральное агентство новостей писало, что украинский телеведущий призвал публично наказывать «малолеток» за оскорбление мовы. По мнению телеведущего, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике.

Как сообщает «Газета.Ru», депутаты харьковского горсовета по итогам голосования приняли повторное решение вернуть проспекту Григоренко название имени маршала Жукова.