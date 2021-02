Власти Пакистана укрепляют военное сотрудничество с ОАЭ

Исламабад поддержал идею премьер-министра Индии об особом визовом статусе для врачей и медсестер; министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши призвал ООН к ликвидации расизма; иностранные инвестиции в Пакистан упали на 27%. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Премьер-министр Пакистана предложил Шри-Ланке присоединиться к КПЭК

В ходе визита в Шри-Ланку премьер-министр Пакистана Имран Хан подчеркнул важность поиска средств расширения торговли и связей через Китайско-Пакистанский экономический коридор (КПЭК) вплоть до Центральной Азии.

Выступая в Коломбо на пресс-конференции с ланкийским коллегой Махиндой Раджапаксой, премьер заявил, что Пакистан является частью инициативы Китая «Один пояс — один путь», а КПЭК — флагманский проект этой программы.

Раджапакса, в свою очередь, сообщил, что также обсуждаются рамки соглашения о свободной торговле между Пакистаном и Шри-Ланкой и укрепление парламентского взаимодействия между двумя странами.

«Мы договорились укреплять двусторонние связи в области экономики, торговли, инвестиций, образования, обороны, туризма, авиации и других секторах», — добавил премьер.

Несмотря на все дружественные заявления и намерения, правительство Шри-Ланки отменило выступление премьер-министра Пакистана в своем парламенте, чтобы не обострять отношения с влиятельным соседом — Индией. Этот жест показывает, что приглашение присоединиться к КПЭК останется без ответа.

Пакистан хочет расширить военное сотрудничество с ОАЭ

Генерал Надим Раза, председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана, заявил о планах расширения партнерства в военной сфере с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Pakistan wants to ‘enhance level, scope of military engagements’ with UAE https://t.co/IO9jnLLnTZ pic.twitter.com/8KAgFGn3mB — UAE News (@UAENews) February 23, 2021

Генерал Раза посетил в понедельник Международную оборонную выставку и конференцию по морской безопасности в Абу-Даби.

«Генерал заявил, что пакистанский оборонно-промышленный сектор способен удовлетворить основные потребности иностранных заказчиков в отдельных областях высоких технологий», — говорится в сообщении посольства.

Резкое падение прямых иностранных инвестиций в Пакистан

Базирующаяся в Париже «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ) включила Пакистан в «серый список» за финансирование терроризма и связанное с ним отмывание денег. Из-за этого прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в страну за первые семь месяцев 2020-2021 финансового года упали на 27 процентов, сообщил в понедельник Государственный банк Пакистана.

Pakistan's FDI Falls 27% In Seven Months Of FY2021 As FATF's Grey-listing Scares Investors: China's FDI in Pakistan is the highest when inflows from other nations are ... that helps terrorist organisations like Al-Qaeda and… https://t.co/zkM09TMBSw #terrorism #terror — Ultrascan HUMINT (@ultrascanhumint) February 23, 2021

Пакистан поддержал идею об особых визах для врачей и медработников

На прошлой неделе Индия провела однодневный семинар «Управление COVID-19: опыт, передовая практика и путь вперед» с девятью соседними государствами, среди которых — Пакистан.

В рамках мероприятия премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил несколько пунктов для обсуждения.

Working towards a healthy and COVID-19 free neighbourhood. https://t.co/tsP5e8eMp9 — Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2021

В частности, он говорил о введении специальных виз для врачей и медсестер, соглашении об использовании санитарной авиации для чрезвычайных медицинских ситуаций и создании общей платформы для изучения эффективности вакцин от COVID-19.

По данным источника в индийском правительстве, все страны согласились с необходимостью такого сотрудничества. Они предложили провести структурированное обсуждение предложений Моди, чтобы ускорить их проработку.

Активисты в Париже требуют включить Пакистан в черный список ФАТФ

Журналисты и правозащитники собрались у штаба ФАТФ в Париже, чтобы призвать организацию внести Пакистан в черный список за финансирование терроризма.

«Мы собрались у здания ФАТФ, так как на следующей неделе она будет решать вопрос о возможном включении Пакистана в черный список. Идея протеста состоит в том, чтобы создать единый фронт и напомнить людям о пакистано-китайской связи», — заявил Таха Сиддики, пакистанский журналист и редактор South Asia Press.

МИД Пакистана призвал к ликвидации расизма

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши призвал международное сообщество заняться причинами структурной дискриминации в Южной Азии.

Выступая на специальном заседании Экономического и Социального Совета ООН, Куреши заявил, что ликвидация расизма и религиозной дискриминации лежит в основе повестки дня ООН на период до 2030 года.

Министр представил программу из четырех пунктов, в которой изложил цели принципы расового, этнического и религиозного равенства.

Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi urged the international community on Thursday to act immediately to stop state-sponsored terrorism and religious discrimination in South Asia. @ay3na_ @SMQureshiPTI#SecurePakWithFence pic.twitter.com/WGCvcUE1eB — ???????????????????????????? (@ay3na_) February 19, 2021

Куреши предложил, в частности, создать глобальный альянс против роста и распространения исламофобии.

Национальное собрание Пакистана приняло законопроект против наказания детей

Основатель фонда Zindagi Trust Foundation Шехзад Рой заявил о принятии законопроекта, запрещающего наказывать детей. Рой назвал этот шаг крупной победой в защите детских прав.

Он выразил благодарность председателю Верховного суда Исламабада Атару Миналле за приостановление в 2019 году действия статьи 89 Уголовного кодекса Пакистана, которая допускала применение телесных наказаний родителями, опекунами и учителями.

«Дети растут с мыслью, что насилие необходимо для дисциплины. Вот откуда берется насилие, которое мы видим в обществе», — отметил Рой.

Он также добавил, что теперь, когда принят закон против телесных наказаний, необходимо проводить массовые кампании по информированию общественности о том, как можно дисциплинировать детей, не прибегая к физическому насилию.

Проект солнечной энергетики в Пакистане получил 100 миллионов долларов

Разработчик проектов в области возобновляемых источников энергии Scatec и компания Nizam Energy обеспечили инвестиции на сумму 100 миллионов долларов для проекта солнечной энергетики в Пакистане. Соглашения о безрегрессном финансировании уже подписаны с рядом банков.

#Scatec and its local partner Nizam Energy have closed financing for the 150 MW #Sukkur_solar_power_project with a total investment of about USD 100 million.

Credits: scatec & PPIB pic.twitter.com/kdsCLwIz6y — Cheap Energy (@HydropowerPk) February 22, 2021

Кредитные средства покроют до 75% от общей стоимости проекта солнечной энергетики в Суккуре мощностью 150 МВт. Scatec и Nizam Energy намерены начать строительство в первой половине этого года.