Жасмин прервала молчание об объявленном в розыск муже

Москва, 24 февраля. Популярная певица Жасмин была возмущена вопросом подписчиков об объявленном в розыск муже Илане Шоре. Поэтому фанаты получили дерзкий ответ от звезды.

Артистка поздравила мужчин с 23 Февраля. Поклонники обратили внимание, что о своем муже Жасмин даже не обмолвилась, и поинтересовались, куда делся Шор.

Певица была возмущена таким вопросом о личной жизни, посчитав его бестактным. Ответ не заставил себя долго ждать.

«Не пойму, разве я спрашиваю, где ваш? Не знаю, даже кто и есть ли…» — сказала артистка, прервав молчание.

Она призвала не беспокоиться за судьбу своего избранника. Знаменитость подчеркнула, что в их семье все отлично.

«У меня настолько надежная семья, что многие могут позавидовать. Но нынешняя ситуация непростая. Дети спрашивают: «Почему папа не приезжает? Когда к нему полетим?». Старший сын Миша тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны ведь совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все!» — сказала певица в беседе с изданием «СтарХит».

Несколько лет назад у Шора возникли проблемы с законом. Мужчину обвинили в хищении крупной суммы денег и объявили в международный розыск. Несмотря на трудности, Жасмин всегда поддерживала супруга.

Певица в браке с Иланом почти десять лет. У супругов подрастают двое детей, у Жасмин также есть сын от первого брака с бизнесменом Вячеславом Семендуевым.