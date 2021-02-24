Певица Суханкина рассказала о воспитании приемных сына и дочери

Москва, 24 февраля. Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала, с каким трудностями сталкивается во время воспитания приемных детей.

Еще в 2013 году певица взяла из детского дома сына Сергея и дочь Валерию. Девочке тогда было три года, а мальчику — четыре. Сейчас приемные дети Суханкиной учатся в школе.

С Валерией у исполнительницы проблем почти нет. Единственная трудность заключается в том, что девочка левша. Приемная дочь исполнительницы даже пыталась писать и считать наоборот, чтобы сознание работало зеркально.

«Исправляет, если появляются «тройки». На днях принесла «пятерку». Мы все вместе водили хороводы, потому что были счастливы. Она умничка!» — поделилась артистка.

А вот с приемным сыном у певицы куда больше сложностей. В классе Сергея много трудных ребят, которые нецензурно выражаются, и мальчик предположительно сдружился с этой компанией.

«У нас уже были и рваные штаны, и порванные куртки. Я ругаюсь, конечно, но понимаю, что растет парень», — рассказала Суханкина в интервью News.ru.

Приемный сын рос и в семье ныне покойной актрисы Екатерины Градовой. У артистки возникли проблемы с мальчиком, когда он достиг подросткового возраста.