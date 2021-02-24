Школьники смогут подготовиться к «Диктанту Победы» в командной онлайн-игре

Москва, 24 февраля. Студенты и школьники примут участие в исторической интеллектуальной игре «1418».

Мероприятие поможет подросткам от 14 до 18 лет подготовиться к «Диктанту Победы». Онлайн-соревнование пройдет 17 марта, передает «МедиаПоток».

Организаторами интеллектуальной игры выступили «Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа». Проект поддержали партия «Единая Россия», Министерство просвещения РФ, Российское военно-историческое общество, Российский государственный гуманитарный университет, федеральный партийный проект «Историческая память» и Российское движение школьников.

Ученикам и студентам предстоит выполнить несколько заданий, составленных на основе реальных исторических фактов. Разработчики игры использовали воспоминания ветеранов и архивные документы. Участникам предложат задания, связанные с историей их округа.

Роспотребнадзор раскрыл технологии проведения «Диктанта Победы» в 2020 году. Мероприятие организовывали на основе стандартов единого государственного экзамена, подчеркнули в ведомстве.

Ранее школьники рассказали, кто является для них героями, передает «Газета.RU». На первом месте оказались родственники учеников, на втором — персонажи из комиксов. Третьим по популярности стал ответ о героях Великой Отечественной войны.