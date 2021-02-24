СК возбудил дело после отравления двух человек угарным газом в Пензе

Пенза, 24 февраля. Следователи выясняют обстоятельства гибели супружеской пары в квартире дома на улице Высокой.

Информация о начале уголовного производства появилась на сайте СУ СК РФ по региону. В опубликованном сообщении говорится, что сотрудники ведомства приступили к расследованию гибели жителей Пензы, тела которых нашли в квартире дома на улице Высокой.

Погибшими оказались супруги, предполагается, что они отравились угарным газом. Вместе со взрослыми в квартире находилась их малолетняя дочь. В результате инцидента девочка выжила, сейчас она находится в больнице.

В подмосковном Солнечногорске угарным газом отравились пять рабочих, сообщало РИАМО. Тела мужчин нашли в строительном вагончике.