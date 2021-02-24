В регионах будут развивать малоформатную и нестационарную торговлю

На совещании в Министерстве промышленности торговли Российской Федерации обсудили исполнение распоряжения правительства о развитии малых форматов торговли. В совещании приняли участие представители Минпромторга России, Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы, Росстата и других ведомств. Как заявил на совещании статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, минпром выступает за развитие всех форм малой торговли.

«Министерство промышленности и торговли выступает за баланс в структуре торговли. Мы — за развитие всех форматов, в особенности малых, на которые нацелены тысячи производителей, от крупных агрохолдингов до частных фермеров. Тем более что для многочисленных малых производителей и фермеров именно малый формат торговли зачастую является единственно возможным каналом сбыта продукции», — отметил Виктор Евтухов.

По итогам совещания принято решение определить работу по исполнению распоряжения в регионах РФ как важнейшую на 2021 год. В этой связи органам исполнительной власти рекомендовано расширить места размещения нестационарных торговых объектов, увеличить количество розничных рынков и ярмарочных площадок, мобильных торговых объектов, а также мест для торговли продукцией собственного производства.

Мониторингом исполнения распоряжений займется общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли. По мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, развитие всех форматов торговли имеет особенно важное социальное значение.

«Опора России» полностью поддерживает необходимость создания комфортных условий для ведения малого бизнеса через развитие многоформатной торговли. Данные мероприятия имеют значительное социальное значение, поскольку содействуют занятости и самореализации наших граждан в легальном малом предпринимательстве», — прокомментировал президент «Опоры России» Александр Калинин.

Развитие малых форматов торговли станет одной из тем, обсуждаемых в рамках совместных мероприятий Фонда Росконгресс и «Опоры России» в 2021 году. В октябре 2020 года организации заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве, согласно которому организуют встречи, посвященные различным аспектам развития малого и среднего предпринимательства в России. В частности, ежегодно проводится Российский форум малого и среднего предпринимательства, а также деловые сессии, посвященные МСП, в рамках программы и под эгидой крупнейших деловых форумов, проводимых Фондом.