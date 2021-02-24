Актриса Кейт Уинслет подверглась травле в СМИ из-за лишнего веса

Лондон, 24 февраля. Актриса Кейт Уинслет в молодости была сильно обеспокоена своим внешним видом. Ее волновала легкая полнота, на которую обратила внимание коллега звезды по съемкам в драме «Титаник».

После премьеры оскароносного фильма Уинслет буквально проснулась знаменитой. Одна из ее коллег позже съязвила, что герой Леонардо Ди Каприо мог спастись и не утонуть в ледяной воде, если б его партнерша по съемкам была худее на пару килограммов. С тех пор в СМИ и в обществе стали осуждать молодую Уинслет за пышные формы.

Журналисты придумывали диеты, на которых якобы сидит актриса, перечисляли ее недостатки в публикациях, высчитывали вес. В интервью The Guardian 45-летняя знаменитость призналась, что ей было неприятно читать прессу и она боялась ехать в Голливуд. Публичные обсуждения ее фигуры сильно ударили по самооценке, пишет портал «360».

«В итоге меня стали считать напористой и откровенной, но на самом деле я просто защищалась. Журналисты были настроены ко мне поразительно критично и высказывались обо мне очень прямолинейно, до смешного доходило», — признается британка.

Оказывается, роль художника Джека Доусона, который трагически погиб в крушении «Титаника», мог исполнить актер Мэттью Макконахи. Он перепутал кастинг с кинопробой из-за своего агента. При этом звезда «Интерстеллара» утверждает, что сам отказался от роли.