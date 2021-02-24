Сербские СМИ объяснили, зачем США подталкивают Киев к эскалации конфликта в Донбассе

Белград, 24 февраля. США могут заставить Украину пойти на эскалацию конфликта в Донбассе, чтобы не потерять контроль над страной, пишет сербская газета «Печат».

По мнению экспертов, в настоящее время США сильно беспокоят их пошатнувшиеся позиции на Украине. Вашингтон боится потерять контроль над страной, поэтому не исключено, что в обозримом будущем он будет подталкивать Киев пойти в наступление, переедают Nation News.

Дело в том, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский теряет позиции в рейтинге доверия граждан. Его партия занимает лишь четвертую строчку. При этом пророссийский Виктор Медведчук со своей политической силой «Оппозиционная платформа – За Жизнь» занял первое место.

По мнению журналистов, усиление позиций Медведчука может привести к изменению политического курса страны в сторону России, а это совсем невыгодно США.

«Можно сказать, что в Киеве почувствовали — приближается момент действовать, но остается непонятно, на что они вообще могут надеяться в подобном конфликте. В таком случае, вряд ли можно ожидать, что Луганск и Донецк, пусть хотя бы формально, останутся в составе Украины», — пишут сербские СМИ.

С каждым днем обстановка в Донбассе накаляется. ВСУ участили обстрелы территорий ЛДНР. Украинское командование предупредило, что армия страны готовится к наступлению в городских условиях, пишет «Газета.Ru».