Депутат Свинцов считает, что США развалятся в течение 20 лет

Москва, 24 февраля. Заместитель главы комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что США развалятся из-за санкционной борьбы.

Политик отметил, что национальная валюта США потеряет статус гаранта, а американскую демократию перестанут считать эталоном.

«Я думаю, что их ждет в ближайшие 20 лет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведет к распаду государства», — сказал он.

Кроме того, Свинцов напомнил, что все больше американских политических деятелей высказываются об отделении некоторых штатов от страны. Не стоит исключать, что сценарий СССР произойдет и в США, подытожил он.

Ранее стало известно, что ученый РАН оценил вероятность распада США. По его словам, противоречия между богатыми и бедными штатами вполне могут спровоцировать раскол страны.