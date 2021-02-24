Молодой самец павиана поселился в зоопарке Ставрополя

Ставрополь, 24 февраля. Самец павиана Федор переехал из Краснодара в краевую столицу, и теперь будет жить в местном зоопарке. Сейчас животное обживает территорию и готовится обзавестись семьей.

Сотрудники ставропольского зоопарка основательно подготовились к переезду Федора: обустроили отдельные просторные апартаменты и подготовили специальный рацион, куда входят мясо, фрукты и сладости. Пока павиан еще очень молод, но уже через год будет готов к появлению потомства. Сейчас животному подыскивают невесту.

В планах зоопарка — обзавестись новыми видами обезьян, а также открыть зимний вольер. Тогда посетители не испугаются морозов и будут чаще навещать животных.

Новосибирский зоопарк поделился фотографиями одного из самых ярких видов обезьян — мандрилов, сообщало Федеральное агентство новостей. Этот вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Международную Красную книгу.