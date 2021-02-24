В ЯНАО бывший медик зарезал супругу на глазах у соседей

Ноябрьск, 24 февраля. Жителя Ноябрьска подозревают в жестоком убийстве жены. Мужчина подкараулил супругу в подъезде, избил кулаками и зарезал ножом.

Свидетелем происшествия стала соседка. После ее вмешательства подозреваемый занес раненую супругу домой, где она скончалась до прибытия скорой помощи, сообщают в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. В ведомстве добавили, что преступление произошло днем 23 февраля.

Убитая женщина оказалась медиком. Известно, что злоумышленник также работал врачом. По информации компетентного источника, мужчина вел неправильный образ жизни.

В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства происшествия. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.