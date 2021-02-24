Украинский блогер впечатлил друзей подарками из Крыма

Одесса, 24 февраля. Блогер из Одессы Андрей Петров вернулся на родину с подарками и впечатлениями после зимнего путешествия в Крым. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Видеоролик начинается со слов благодарности подписчицы украинца, которая победила в конкурсе на самую красивую новогоднюю елку. Блогер отправил ей в качестве приза гостинцы из Крыма: местное вино, книгу о виноделии и альбом с достопримечательностями полуострова.

«Это действительно хорошее вино! Еще тут книжечки с видом Крыма – это просто бальзам на душу! Спасибо огромное, очень люблю Крым», — комментирует свой подарок женщина.

Одессит также привез российские продукты для себя и своих друзей. Петров рассказал, какие купленные в Крыму сладости впечатлили его больше всего, среди них «тающее во рту» челябинское печенье и вологодские конфеты из цельного шоколада. Все гостинцы, по его словам, «безумно вкусные». Украинец добавил, что раздал знакомым очень много сладостей и бутылок крымского вина.

«Многие интересуются, сколько можно провести через границу спиртного. Разрешается три литра на человека, грубо говоря, четыре бутылки вина. Что хочется сказать, друзья, я уже в Одессе. Границу прошел достаточно быстро», — делится блогер.

В конце видео украинец рассказывает о том, как сдавал тестирование на коронавирус в Крыму. По приезду домой ему пришло сообщение на почту с предложением пройти анализ на выявление противопоказаний к вакцинации. Это навело его на мысль о том, чтобы получить прививку в России. Подписчики в комментариях дали ему советы.

«Вакцинация для иностранных граждан бесплатная в РФ», — написала Мария. «Чтобы вакцинироваться нужен паспорт страны, где ты родился. Никаких денег не надо. Просто запишись в Крыму, где вакцинируют. Только тебе придется три недели пробыть в Крыму — такой промежуток между прививками», — рассказал подписчик Константин.

Туристы всегда рады посещать Крым независимо от времени года. На данный момент полуостров готовится к весеннему «наплыву». Самой популярной для путешествий на выходные в первый месяц весны традиционно остается Ялта.