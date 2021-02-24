Иммунолог рассказал, как укрепить организм в период вирусных инфекций

Москва, 24 февраля. Эффективный способ укрепления иммунитета в период распространения вирусных заболеваний перечислила врач аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева.

Невозможно оказать влияния на врожденный иммунитет, но можно изменить адаптивный, объяснила врач. Прежде всего помогает вакцинация. Кроме того, необходимо следить за здоровьем желудочно-кишечного тракта, так как на него может негативно воздействовать питание с большим количеством сахара и фастфуд. В результате в кишечнике снижается полезная микрофлора.

Безосновательное и бесконтрольное применение лекарств, особенно антибиотиков, также сказывается на функции иммунной системы. Коротеева считает, что только здоровый сон, правильный питьевой режим и умеренная физическая нагрузка помогут в укреплении иммунитета. Важно следить за уровнем витамина D и железа в организме.

Нормальное функционирование мозга также во многом зависит от питательных веществ. Поддерживать организм в тонусе лучше всего помогут ягоды, орехи, апельсины и зеленый чай, сообщает «Ридус».

Ранее ФАН писал о том, что чрезмерное употребление фруктозы может мешать функционированию иммунной системы. Это вещество, как правило, содержится в сладких напитках, сладостях и полуфабрикатах.