Вирусолог объяснил стабильное число смертей при снижении заболеваемости COVID-19

Москва, 24 февраля. Специалисты объяснили, почему при снижающемся уровне заболеваний коронавирусом число смертей от инфекции остается стабильным.

Уровень летальных исходов отстает от статистики по числу зараженных примерно на две-три недели. Об этом рассказал вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он отметил, что человек умирает примерно через 14 дней после того, как он заболел.

«Когда кривая повышается, а потом начинает снижаться, нужно кривую летальности сдвинуть на 2-3 недели», — объяснил он.

По подсчетам Альтштейна, сейчас летальность от COVID-19 находится на уровне 2%. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, Россия занимает восьмое место в мире по числу смертей из-за коронавируса.

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в странах СНГ. Положительной динамике способствует ряд моментов.

Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако точно развитие ситуации предсказать невозможно, передает «Ридус».