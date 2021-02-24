Уральский вираж: судьбу детдомовской девочки обсудили в студии «Мужского и Женского»

Екатеринбург, 24 февраля. Героиня программы «Мужское и Женское» Олеся Б. пережила предательство родной матери, детский дом и голод. Встретив мужчину, она думала, что все ее трудности закончились.

Казавшаяся судьбоносной встреча не принесла в жизнь героини передачи ничего хорошего. Теперь жительница Екатеринбурга пришла в студию популярного ток-шоу на Первом канале, чтобы ей помогли выбраться из той череды несправедливостей и злоключений, в водоворот которых она попала, едва родившись.

Непростая история уральской девочки началась на вокзале 28 лет назад. Тогда простые уральцы нашли в здании вокзала троих маленьких детей, а при них — предсмертную записку. Текст послания говорил о том, что у этих малышей была мама и буквально пять минут назад стояла рядом, и дети думали, что у них в жизни все хорошо.

«Мне нечем кормить своих детей. Пристройте их куда-нибудь, пожалуйста», — гласила записка, оставленная рядом с тремя брошенными маленькими екатеринбуржцами.

Также в записке женщина указала, что собирается покончить жизнь самоубийством. Вложив клочок бумаги с такими словами в карман одному из детей, мать под предлогом «попить воды» бросила своих чад на произвол судьбы и ушла в неизвестном направлении. Младшему брату Олеси Славе было всего три года, а другому брату Денису — пять. Так вышло, что мальчиков сразу забрал к себе отец, а Олесю брать отказался. Причиной послужила уверенность уральца в том, что она — не его родная дочь. При этом в свидетельстве о рождении мужчина значился отцом девочки.

Так Олеся попала в детский дом и жила там до пяти лет. После того как девочке исполнилось пять, ее и еще одного мальчика забрала приемная семья. Казалось бы, вот сейчас и должно было наступить долгожданное счастье, но для него снова оказалось рано. В приемной семье ребятам удалось прожить всего год. Как оказалось, детей взяли только ради денег и расширения жилищных условий, а не для того, чтобы дарить им любовь и ласку. По словам Олеси, они жили по принципу «кто успел, тот поел», в связи с чем постоянно были голодными. Для того чтобы хоть как-то прокормить себя, воровали еду в магазине. Попавшись на очередном воровстве, дети снова попали в детский дом.

Когда Олесе исполнилось 15 лет, на ее жизненном пути возникла еще одна ключевая фигура. Совсем юная девушка начала встречаться с 30-летним мужчиной и забеременела. Родители взрослого ухажера категорически отказывались признавать себя бабушкой и дедушкой и делали все, чтобы ребенок не родился.

«Мать «жениха» заставляла меня париться в ванной и пить молоко с медом, надеясь, что будет выкидыш. Но этого не произошло», — поведала Олеся.

Тогда новоиспеченные родственники захотели сделать девушке специальный укол, который точно должен был спровоцировать выкидыш. Отважная Олеся решилась на храбрый шаг и сообщила обо всем в социальные службы. Было сделано оперативное УЗИ, которое показало, что плод успел сильно пострадать, и теперь необходимо сделать аборт.

Трудная судьба девушки из Екатеринбурга привела ее к богатому бизнесмену, который стал отцом дочери Олеси. Ведущим «Мужского и Женского» стало известно, что мужчина женат, трудится в сфере строительного бизнеса и успешно продает квартиры. В то же время он по каким-то причинам не может помочь 1,5 годовалой дочери с жильем, а ее мать заставляет заниматься сексом за алименты.