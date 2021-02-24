Передача пяти танков Т-72 ВСУ на Украине стала поводом для крупной медийной кампании

Киев, 24 февраля. Украинские вооруженные силы получат пять модернизированных танков Т-72. По этому поводу на территории Киевского бронетанкового завода состоится пресс-брифинг.

Модернизацией танков занимались киевские специалисты, передает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

«Киевский бронетанковый завод ремонтирует и модернизирует технику в тесном сотрудничестве с Центральным бронетанковым управлением ВСУ Министерства обороны Украины. Модернизация охватывает все — защищенность, мобильность, огневые возможности, командную управляемость», — сообщается в пресс-релизе завода.

Странно то, что передача пяти модернизированных танков Т-72 стала поводом для масштабной медийной акции, да еще и во время карантина из-за коронавируса. Стоит отметить, что в прошлом году ВСУ получили целый батальонный комплект такой техники — 31 танк. И тогда никаких масштабных мероприятий по этому поводу не проводилось.

Согласно пресс-релизу, на брифинге будет присутствовать глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев, который ради этого события покинет международную выставку вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби. Украинские СМИ предположили, что на брифинге будет объявлено о принятии Т-72АМТ на вооружение ВСУ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в танке, который активно нахваливают украинские СМИ, есть серьезные недочеты, делающие Т-72АМТ бесполезным в ночное время.