Ищенко объяснил, почему Россия победит в ядерной войне

Москва, 24 февраля. Противостояние между Китаем и США, по-прежнему претендующими на звание первой экономики планеты, усиливается. Баталии, хоть и носят агрессивный характер, на самом деле являются всего лишь детская игрой, считает политолог Ростислав Ищенко. Он предложил представить, как бы выглядела конфронтация, если бы конфликт перерос в настоящую войну.

Специалист начал с козырей. Он не исключил вероятность пуска в ход ядерного оружия. В этом случае вполне логично, что в выигрыше осталась бы Россия, территория которой не пострадала бы в результате бомбардировок. Но Ищенко уточнил, что скорее всего подобная война переросла бы в мировую и в этом случае Россия, как и другие представители международного сообщества, понесла бы серьезные потери.

При этом, как отмечает политолог, даже при самом ужасном исходе событий, шансы России на выживание значительно выше, чем у США. Колоссальным плюсом по его мнению служит огромная территория при низкой плотности населения.

«Даже массированный огонь не способен накрыть всю страну разом, — отметил Ищенко.

Так же он напомнил и о стойкости россиян, способных мужественно справляться с различными трудностями.

«Население России привыкло выживать в самых сложных условиях. И россиян не испугать морозом в минус 16 без воды и электричества. А в США население в такой ситуации начинает умирать. В Техасе не было ничего экстраординарного – это не Норильск. У них температура была как в Симферополе», – заявил эксперт во время интервью для YouTube-канала «Украина.ру».

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