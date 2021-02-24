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Белоцерковской рассказали, как пережить смерть Бориса Грачевского

Белоцерковской рассказали, как пережить смерть Бориса Грачевского

Москва, 24 февраля. Вдова худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская не может оправиться от смерти мужа. Подписчики считают, что артистке пора отпустить покойного супруга.

Белоцерковская выложила новое фото с Грачевским на своей странице в Instagram. Похоже, на снимке супруги сидят в зрительном зале театра. Для фото худрук «Ералаша» и его третья жена сделали забавные выражения лиц.

«Только мы могли быть как дети...Только мы могли радоваться каждому дню как подарку...Только ты сделал меня счастливой!» — написала Белоцерковская.

Подписчики актрисы выразили сочувствие в связи с ее утратой. Поклонники вдовы Грачевского рассказали, как она может пережить смерть мужа.

«Завтра все может измениться к лучшему. И черные тучи начнут постепенно уплывать за горизонт. Главное — день прожить»;

«Катенька, отпустите! <...> У какого из нас своя тропа. Свой срок»;

«Человек уходит только физически, вы поймите, он с вами и оберегает вас, ничего не бойтесь. Найдите в себе силы, в работе... Если можете, продолжите дело Бориса», — посоветовали Белоцерковской в комментариях.

Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года от последствий коронавируса, ему был 71 год. После смерти мужа Белоцерковская осталась с маленьким сыном на руках. Недавно актриса показала, как выглядела могила ее покойного супруга на 40-й день после его смерти, передает RT.

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