Сенаторы привели примеры успешного взаимодействия с правительством Мишустина

Правительству и Совету Федерации удалось выстроить конструктивное и оперативное взаимодействие. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Он стал одним из участников встречи председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с членами совета палаты СФ 24 февраля.

«Когда мы принимаем закон, он требует одновременного принятия нормативно-правовых актов. Сейчас правительство серьезно наладило эту работу, Валентина Ивановна Матвиенко тоже это отметила. Они все появляются вовремя, в установленный срок. Премьер не дает их переносить и требует от своих подчиненных их неукоснительного выполнения. О конструктивности совместной работы говорит тот факт, что со времен прошлой встречи все вопросы, которые мы ставили, уже реализованы», — отметил собеседник агентства.

Сенатор также рассказал о том, что на встрече удалось обсудить вопросы здравоохранения и социальной сферы, субсидирование дальневосточных пассажирских перевозок. Кроме того, было принято решение о создании специальных рабочих групп по вопросам газификации и льготной ипотеки для сельских жителей.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в беседе с ФАН также назвал состоявшуюся встречу продуктивной.

«Встреча премьер-министра с сенаторами в очередной раз подтвердила, что мы вместе с правительством работаем оперативно, решаем самые важные и насущные проблемы населения. Сегодня речь шла, прежде всего, об увеличении доходов наших граждан и создании комфортных условиях для жизни», — сказал Тимченко.

Он отметил, что сенаторы обсуждали планы законодательной деятельности Совфеда на весеннюю сессию, задачи, поставленные президентом России по развитию экономики, реализацию нацпроектов и проблемы развития регионов.

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова, правительству еще есть над чем работать с точки зрения оптимизации законотворческой деятельности.

«Иногда у нас есть затяжки по отзывам на законопроекты. Там есть срок, но его не всегда выдерживают. И получается, что на социально значимые вопросы мы не получаем реакции или ждем несколько месяцев перед внесением в Госдуму. А в целом взаимодействие выстроено, у нас даже есть специальная форма «Диалог с министром», когда сенаторы могут обсудить работу того или много министерства. Это правильно», — считает собеседник ФАН.

Встреча председателя Правительства РФ с членами совета палаты СФ РФ состоялась 24 февраля. Вместе с Михаилом Мишустиным кабинет министров на ней представили его первый заместитель Андрей Белоусов, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители главы правительства Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин и другие.

Михаил Мишустин поблагодарил сенаторов за совместную работу над общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в сфере. План был разработан и принят в прошлом году.

Премьер также анонсировал новую программу поддержки занятости в России. Отечественные предприятия смогут получить кредиты для обеспечения заработной платы сотрудникам по льготной ставке в 3% годовых. Премьер-министр отметил, что ряд отраслей продолжают испытывать трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции. В их числе — сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организация мероприятий, туризма и другие.

«В программу будут допущены от микро- до крупных предприятий из числа отраслей, которые еще до конца не вернулись на докризисный уровень. Рассчитываем, что ею смогут воспользоваться порядка 75 тысяч компаний, в которых работают около полутора миллионов человек», — сказал Михаил Мишустин.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем вступительном слове отметила слаженную работу членов Правительства России, в том числе в решении проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

«Мы входим в постковидный период в гораздо лучшей форме, чем многие развитые страны, и я вижу большую заслугу в этом вас лично и Правительства РФ», — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда также обратилась к представителям правительства с просьбой уделить особое внимание проблемам экологии, импортозамещения в области семеноводства, вопросам защиты семьи, материнства и детства и развития сельскохозяйственных территорий.

Отметим, что председателю правительства предстоит ежегодный отчет перед депутатами Государственной думы РФ. Как ранее сообщал спикер ГД Вячеслав Володин, он намечен на апрель.