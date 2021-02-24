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Спасательные работы на южных трассах Челябинской области продолжаются

Спасательные работы на южных трассах Челябинской области продолжаются

Челябинск, 24 февраля. Подразделения МЧС продолжают работы по стабилизации обстановки на южных трассах региона из-за снежного бурана, передает источник ФАН в экстренных службах.

За весь период спасатели вызволили с мест заторов на дорогах 1521 человека. Кроме того, МЧС эвакуировало из снежных заносов свыше 300 автомобилей. Всего организовано 15 пунктов временного размещения, в которых находятся более 700 человек.

Также появилась информация о новом заторе на участке Ржевка — Смеловский. В снежном плену находятся девять грузовых автомобилей с водителями. Пожарно-спасательный расчет выехал на место ЧП.

Детская хоккейная команда застряла на трассе под Южноуральском, сообщало Федеральное агентство новостей. Юных спортсменов спасли сотрудники ДПС.

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