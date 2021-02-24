Спасательные работы на южных трассах Челябинской области продолжаются

Челябинск, 24 февраля. Подразделения МЧС продолжают работы по стабилизации обстановки на южных трассах региона из-за снежного бурана, передает источник ФАН в экстренных службах.

За весь период спасатели вызволили с мест заторов на дорогах 1521 человека. Кроме того, МЧС эвакуировало из снежных заносов свыше 300 автомобилей. Всего организовано 15 пунктов временного размещения, в которых находятся более 700 человек.

Также появилась информация о новом заторе на участке Ржевка — Смеловский. В снежном плену находятся девять грузовых автомобилей с водителями. Пожарно-спасательный расчет выехал на место ЧП.

Детская хоккейная команда застряла на трассе под Южноуральском, сообщало Федеральное агентство новостей. Юных спортсменов спасли сотрудники ДПС.