Немецкая верфь строит самое большое в мире «судно поддержки» для Абрамовича

Висмар, 24 февраля. Немецкая верфь Lloyd Werft строит самое большое в мире судно обеспечения. По данным СМИ, заказчиком экспедиционной яхты Solaris является миллиардер Роман Абрамович.

Строительство рекордного судна должно быть завершено в течение 2021 года. Длина яхты Solaris составит 145 метров, на ней будут базироваться два вертолета производства Airbus и корабли сопровождения. Восьмипалубная яхта будет принадлежать Роману Абрамовичу, утверждает издание Forbes. Представители бизнесмена комментарий по поводу корабля не предоставили.

Solaris станет самым большим «судном сопровождения», которые стали приобретать большую популярность у миллиардеров. Формально задачей такого корабля является транспортировка необходимого в экспедиции оборудования: подводных аппаратов, средств дайвинга и небольших судов поддержки. Однако богатые владельцы все чаще отправляются в путешествия именно на этих судах, а не на менее функциональных личных яхтах.

Строительство нового типа яхт в ближайшее время может быть налажено в России. Суда будут генерировать электроэнергию за счет солнца и ветра, их главными заказчиками могут стать бизнесмены, которые хотят уберечь частную жизнь от любопытных журналистов.