Беспорядки захлестнули город Рочестер после оправдательного приговора полицейским

Нью-Йорк, 24 февраля. В штате Нью-Йорк разворачиваются новые протесты сторонников движения Black Lives Matter. Причиной беспорядков стало решение не предъявлять никаких обвинений семерым полицейским. В марте прошлого года они задержали разгуливавшего голым на улице, страдавшего психическим расстройством Дэниела Прюда. В ходе ареста афроамериканец стал задыхаться и потерял сознание. Он скончался через неделю в местной больнице. По заключению судмедэкспертизы, смерть была вызвана «осложнениями асфиксии в условиях физического ограничения». Об этом сообщает MailOnline.

Во вторник, сотни протестующих устроили шествие в Рочестере после того, как рассмотрение дела семерых полицейских завершилось снятием с ним обвинений в смерти Даниэля Прюда. На данный момент отсутствует информация о задержанных или прямых столкновениях протестующих с полицией. Адвокаты отстраненных после инцидента 23 марта 2020 года стражей правопорядка заявили, что их подзащитные действовали в момент задержания по инструкции. По их утверждениям, основной причиной смерти задержанного стали наркотики, которые он принимал.

Видео с происшествием с камер офицеров было обнародовано 4 сентября 2020 года после демонстраций по поводу смерти Джорджа Флойда. Вскоре после выхода видео мэр-демократ Рочестера, Милли Уоррен, уволила начальника полиции Ларон Синглетари. В том же месяце семья Прюда подала федеральный иск, утверждая, что департамент полиции пытается скрыть истинную причину его смерти.

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