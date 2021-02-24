Наполеоновские планы Эрдогана: Турция проникает на постсоветское пространство

В Турции состоялась встреча главы МИД Мевлюта Чавушоглу с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Туркменистана Рашидом Мередовым. Трехсторонние переговоры дипломатов уже получили статус «исторических».

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, было ли совещание проходным или Анкара в рамках имперских амбиций президента Реджепа Тайипа Эрдогана берет под свой контроль Баку и Ашхабад.

Особые связи

По итогам переговоров Турция приветствовала партнерство с Азербайджаном и Туркменистаном. Глава МИД Мевлют Чавушоглу отметил «особые» отношения между Анкарой, Баку и Ашхабадом.

«Наши отношения, построенные на особых связях, сегодня превратились во всеобъемлющее партнерство. Этот трехсторонний механизм, который мы инициировали в 2014 году, внес значительный вклад в процветание и стабильность региона», — заявил министр иностранных дел.

????Kardeşlerim @bayramov_jeyhun ve Raşid Meredov’la Üçlü DB 5. Toplantısını gerçekleştirdik.

????İlişkilerimiz bugün kapsamlı bir ortaklığa dönüştü.

????Üçlü ortaklığımız bölgenin istikrarına katkı sağlıyor.

????İşbirliğimiz ulaştırma&enerji dahil her alanda artarak devam edecek.

???????????????????????? pic.twitter.com/Mb0iK3wHp9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 23, 2021

Чавушоглу обратил внимание, что стороны рассмотрели все аспекты существующего партнерства и обсудили «важные идеи и предложения на будущее». Среди прочего главы МИД определили дорожную карту трехстороннего саммита президентов Турции, Азербайджана и Туркменистана, который состоится в Ашхабаде.

«Было отмечено, что принятие 53 новых пунктов, охватывающих все сферы, по итогам очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Анкаре 19 февраля этого года, является показателем высокого уровня развития двусторонних отношений», — пояснил МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и вовсе назвал переговоры «историческими» и намекнул на «огромный потенциал» в топливно-энергетической, торгово-экономической и транспортно-логистической областях, а также в области высоких технологий.

«Обсуждалась необходимость интенсификации взаимодействия по Лазуритовому коридору. Руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджана особо отметил значимость и своевременность подписания соглашения между Туркменистаном и Азербайджаном о совместной разведке и разработке месторождения углеводородов «Достлук» в Каспийском море», — добавил МИД Туркменистана.

О чем договорились Анкара, Баку и Ашхабад

Накануне трехсторонней встречи глав МИД состоялось заседание совместной азербайджано-турецкой экономической комиссии. Его участники договорились создать новую платформу для сотрудничества в регионе.

Среди поставленных задач — открытие турецко-азербайджанского инвестиционного фонда, главной задачей которого станет повышение взаимного товарооборота до 15 млрд долларов. Анкара и Баку планируют развить партнерские отношения в области солнечной и ветровой энергетики, а также сообща разрабатывать месторождения полезных ископаемых.

На встрече 23 февраля представители Азербайджана и Туркменистана также делились наполеоновскими планами — например, договорились о совместном использовании углеводородного месторождения «Достлук» в Каспийском море. Соответствующие договоренности уже были достигнуты чуть больше года назад — тогда туркменистанский президент Гурбангулы Бердымухамедов и азербайджанский лидер Ильхам Алиев объявили о подписании меморандума о взаимопонимании по разработке месторождения

Парламент Азербайджана утвердил меморандум с Туркменистаном по каспийскому месторождению "Достлук" https://t.co/gvmMUswbZF pic.twitter.com/ecXpN9FtAQ — Turkmenportal (@turkmenportal) February 23, 2021

Совместные планы Ашхабада и Баку фактически положили конец 30-летнему спору: газовое месторождение «Достлук» долгое время являлось камнем преткновения в отношениях двух стран из-за его территориальной принадлежности. В конечном итоге стороны условились вести разработку этого района совместно. По условиям договора, Туркменистан будет получать 70% добытых углеводородов. Азербайджан согласился на 30%.

Ашхабад и Анкара, в свою очередь, разработали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на период 2021 — 2022 гг. Стороны договорились об «активизации взаимодействия в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлении, а также инвестиционной вовлеченности Туркменистана и Турции».

Отдельной темой для переговоров стал проект 300-километрового Транскаспийского газопровода, который предусматривает прокладку трубы по дну Каспийского моря и строительство необходимой инфраструктуры, позволяющей прокачивать энергоресурсы через территорию Турции.

«Мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы газ из Туркменистана поступал в Турцию и далее в Европу», — заявил Мевлют Чавушоглу.

Турция укрепляется на Кавказе

Бывшие советские республики Туркменистан и Азербайджан входят в состав Содружества независимых государств (СНГ), однако их нет ни в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ни среди членов ЕврАзЭС. Осторожное отношение Ашхабада и Баку к членству в этих организациях содержит в себе угрозу повышения интереса к политическому сотрудничеству с Турцией — тем более политика нынешнего турецкого руководства этому всячески потворствует.

В 2019 году в Баку прошел VII саммит Тюркского совета, который во многом стал показательным в плане политических амбиций Анкары. В ходе мероприятия Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул лозунг «Шесть государств – одна нация». Он открыто заявлял, что Турция не отделяет от себя Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Туркменистан и Узбекистан.

«Туркестан — это наше родовое гнездо, наш основной очаг. Мы все — очень большая семья из 300 миллионов человек, которые говорят на одном языке, верят в одну и ту же религию, имеют одну историю, культуру, разделяют одну цивилизацию. Я знаю, что наши казахские, киргизские, узбекские, таджикские и туркменские братья смотрят на Турцию так же, как и мы – они считают нашу страну своим домом», — отметил турецкий лидер.

На этом фоне грандиозные планы турецких властей по сотрудничеству с Ашхабадом и Баку говорят скорее о политических мотивах, чем серьезных намерениях развивать экономическое партнерство. По факту у Анкары нет большой финансовой заинтересованности ни в Азербайджане, ни в Туркменистане: среди ключевых торговых партнеров Турции ни одна из этих стран не входит даже в первую двадцатку. А проект Транскаспийского газопровода хотя и выглядит многообещающим, но пока еще находится лишь на начальной стадии.

Не исключено, что следующими «перспективными партнерами» Анкары в будущем станут и другие страны, с которыми активно связывает Турцию Эрдоган — Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Это вполне может стать тревожным сигналом для остальных участников СНГ о том, что Анкара все ближе подбирается к их границам.