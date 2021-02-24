Рогозин: иностранные астронавты войдут в состав экипажа корабля «Союз МС-18»

Москва, 24 февраля. Иностранные астронавты войдут в состав экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18». Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам главы госкорпорации, изначально экипаж «Союза МС-18» должен был стать первым полностью российским за 20 лет.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что экипаж МКС провел временную изоляцию возможных мест утечки кислорода. Результаты работ будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры станции.