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Рогозин: иностранные астронавты войдут в состав экипажа корабля «Союз МС-18»

Рогозин: иностранные астронавты войдут в состав экипажа корабля «Союз МС-18»

Москва, 24 февраля. Иностранные астронавты войдут в состав экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18». Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам главы госкорпорации, изначально экипаж «Союза МС-18» должен был стать первым полностью российским за 20 лет.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что экипаж МКС провел временную изоляцию возможных мест утечки кислорода. Результаты работ будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры станции.

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