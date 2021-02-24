Американец вырезал сердце соседки и накормил им ее семью

Оклахома-Сити, 24 февраля. Житель американского штата Оклахома признался, что убил соседку, вырезал сердце и приготовил его с картофелем, чтобы угостить ее семью, пишет The New York Post.

Кроме того, 42-летнего Лоуренса Андерсона подозревают в убийстве двух своих родственников, у которых он жил в Западной Миннесоте после освобождения из тюрьмы. По версии следствия, мужчина расправился с 67-летним дядей, четырехлетней племянницей и едва не убил тетю. Врачам удалось спасти жизнь женщины, после чего она смогла дать показания.

Полицейские арестовали Андерсона, но смогли добиться от него только одного признания — в убийстве 41-летней соседки.

«Он зажарил сердце с картошкой, чтобы угостить семью и освободить демонов», — сообщили в местной газете.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ранее он отбывал наказание за домашнее насилие и наркотики.

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