«Африканский лев»: военные учения или геополитическая игра США

Тунис, 24 февраля. Два высокопоставленных чиновника вооруженных сил Соединенных Штатов Америки посетят североафриканское государство в преддверии запланированных многонациональных военных учений в регионе, сообщает информационное агентство Al Monitor.

Визит намечен на среду, 24 февраля 2021 года. По данным СМИ, в страну прибудет командующий ВС США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи, а также генерал-майор Эндрю Ролинг. Представители Пентагона планируют встретиться с официальными лицами.

США в Тунисе

Американские делегаты намерены обсудить с командующим тунисскими сухопутными войсками генералом Мохаммедом Эль Гулем вопросы подготовки к предстоящим в июне этого года совместным маневрам, получившим название «Африканский лев».

Масштабные военные учения проводятся в Африке каждый год и предполагают отработку взаимодействия в управлении войсками, тактики ведения боевых действий, проведения совместных миротворческих, гуманитарных и контртеррористических операций. Данные маневры финансируются Соединенными Штатами посредством AFRICOM, а также Марокко.

В 2021 году планируется задействовать около 10 тысяч военнослужащих из порядка 20 стран. Мероприятия пройдут также в Сенегале и Марокко. Генерал-майор Эндрю Ролинг не исключил, что могут произойти определенные корректировки, прежде всего, в плане количества участвующих солдат в связи с COVID-19.

В минувшем году из-за пандемии коронавируса мероприятия отменили, напоминают журналисты издания.

«Мы очень взволнованны. Тунис является чрезвычайно важным партнером Соединенных Штатов», — прокомментировал запланированную поездку Каволи.

По его словам, целью американской делегации также является обсуждение инвестиционных программ модернизации и расширение сотрудничества вооруженных сил двух государств. Это первый подобный официальный визит после вступления в должность нового главы США Джо Байдена. Генералы также хотят посетить командование специальных операций и военные учреждения страны, поддерживаемые Вашингтоном с 2011 года.

Конкуренция ведущих мировых держав

Кристофер Каволи впервые посетит Тунис после назначения главой ВС США в Европе и Африке в конце 2020 года. В СМИ отмечают, что объединение под его началом военных контингентов на двух континентах является своеобразным ответом на возрастающую конкуренцию с Россией и Китаем на континенте.

Вашингтон обеспокоен расширением сферы влияния своих ключевых геополитических оппонентов в регионе, в то время как собственные позиции заметно ослабли, причем не только в оборонной сфере, но и в экономической. Пекин весной 2020 года завершил работы на военно-морской базе в Джибути, которая теперь способна принимать авианосцы. Москва в декабре того же года подписала соглашение с Хартумом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане. Безусловно такие события не могли долгое время оставаться без ответной реакции со стороны американских властей.

В 2020 году Пентагон планомерно занялся вопросом укрепления военного сотрудничества с рядом ведущих государств Северной Африки. Так, бывший министр обороны Марк Эспер в октябре провел соответствующие переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Это был первый визит высокопоставленного американского чиновника в страну за последние 14 лет, если не считать короткую остановку Хиллари Клинтон в 2012 году по пути в Марокко. Республика практически не закупает вооружение у США, оставаясь одним из крупнейших торговых партнеров РФ на континенте в оборонном секторе.

Перед визитом в Алжир Эспер посещал Тунис, где подписал со своим коллегой дорожную карту, предполагающую взаимодействие в сфере безопасности в течение последующих 10 лет. Также он успел побывать в Марокко, которое Вашингтон считает своим главным союзником вне блока НАТО.

В начале этого года Штаты также предприняли шаги по восстановлению отношений с Суданом. Администрация президента Дональда Трампа исключила восточноафриканскую страну из списка спонсоров терроризма, пообещав финансовую поддержку при выполнении ряда условий.

В частности, 24 декабря в Порт-Судан впервые с момента создания Африканского командования ВС США прибыло высокоскоростное десантное судно USNS Carson City.

BREAKING: FIRST @USNavy ship visit to #Sudan ???????? since the creation of @USAfricaCommand - this visit highlights U.S. engagement that strives to build a partnership with the Sudanese Armed Forces. #NavyPartnerships #PartnershipsMatter

Story: https://t.co/CrOZDbqyPM pic.twitter.com/wLr4gOBmd7 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 24, 2021

Военные учения, сорвавшиеся в прошлом году, должны продемонстрировать влияние США на континенте. Размах и объединение в рамках мероприятия членов НАТО с африканскими государствами поспособствуют укреплению отношений Вашингтона с коллегами по другую сторону Средиземного моря. При этом посыл остается один — показать России и Китаю свою силу и значимость в регионе.