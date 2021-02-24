От журналистики до измены: Как ЦРУ придумало «Проект.медиа»

Расследование Федерального агентства новостей доказало, что американские спецслужбы не только завербовали отечественных журналистов для антироссийской деятельности, но создали машину по нагнетанию политической обстановки на территории РФ, которая получила название «Проект.медиа». Его главным редактором является Роман Баданин. В 2017 году журналиста пригласили пройти специальные курсы по журналистике в Стэнфорде. Там и началась его вербовка.

Уже в 2018 году Баданин вновь начинает работать на территории России, открыв интернет-издание «Проект.медиа». Примечательно, что деньги на свой портал журналист получил сразу от нескольких иностранных организаций — Европейского фонда за демократию (EED) и «Национального фонда в поддержку демократии» (NED). Создание NED было навеяно стремлением ЦРУ отказаться от финансирования НКО в других странах напрямую. Это подтверждал президент фонда Карл Гершман. NED фактически является инструментом ЦРУ, созданным лишь для того, чтобы скрыть участие американских властей и спецслужб в работе компаний за рубежом.

Более того, сам «Проект» был фактически придуман и реализован американскими властями при активном участии фондов «мастера цветных революций» Джорджа Сороса и ЦРУ. Здесь стоит отметить, что вышеуказанные организации признаны в РФ нежелательными, поскольку их деятельность направлена на дестабилизацию ситуацию внутри России.

Кураторы

Для управления Баданиным и «Проект.медиа» был выделены штатные сотрудники NED, работающие по антироссийским направлениям — Нияра Алахумова, Александра Стеймер, Илья Горелик. Именно эти люди, а не редакция издания, указанная на главной странице СМИ, разрабатывают расследования, подтасовывают факты и курируют распространение информации в социальных сетях. Некоторые из них работали в странах, где происходили массовые протесты, революции и смены режимов власти при поддержке Вашингтона. Так, например, Нияра Алахунова в период с 2008 по 2013 годы находилась в Киргизии и работала над проектами, учрежденными Агентством США по международному сотрудничеству (USAID). Фонд выполняет функции посредника между Конгрессом США и NED. Помимо этого, деятельность USAID также связана с работой спецслужб США.

Для того, чтобы не было никаких сомнений в том, какого рода организации и с какими целями финансируют NED, достаточно взглянуть на список тех, кого фонд поддерживал ранее. Как оказалось, в этом перечне можно увидеть движение «Солидарность», сыгравшее главную роль в свержении социалистического режима в Польше, движение «Отпор», руками которого произошло устранение от власти президента Слободана Милошевича в Сербии, а также ставшая двигателем «бархатной революции» в Чехословакии «Хартия 77».

Имеющиеся в распоряжении ФАН документы показывают, какие статьи «Проекта» были профинансированы иностранными фондами напрямую. Например, по материалу «Втесномконтакте», рассказывающему о том, как социальная сеть «ВКонтакте» якобы сотрудничает с российскими силовиками.

Руководители

Расследование ФАН установило, что негласно руководят «Проектом» два сотрудника NED – Уилл Райт и Дилан Майлс-Примаков. Первый из них еще до создания «Проекта» активно создавал антироссийские ресурсы и публиковал статьи с призывами к свержению Правительства РФ. Даже разрабатывал захват Москвы в возможном конфликте Украины с Россией.

Он также активно поддерживает и распространяет в соцсетях публикации Центра Ходорковского с явной политической направленностью. Стоит отметить, что «Проект» Баданина активно сотрудничает с изданием «Досье» беглого олигарха Михаила Ходорковского и выпускает совместные материалы.

Некоторые статьи Райт создавал в соавторстве с Диланом Майлсом-Примаковым, своим непосредственным руководителем в NED. Сейчас Майлс-Примаков работает в Фонде «Свободная Россия» (нежелательная в РФ организация) совместно с Владимиром Кара-Мурзой и Наталией Арно. Фонд создан структурами Сороса при участии Ходорковского.

Таким образом, все действующие лица, имеющие отношение к управлению «Проектом», напрямую связаны с западными структурами, которые осуществляли вмешательство в дела РФ и представляли угрозу безопасности. Райт и Майлс-Примаков помогают спецслужбам в разработке материалов «Проект.медиа», работают с источниками финансирования и занимаются выделением необходимого бюджета.

Создание фейков

Из документов и открытых источников можно узнать, что на «Проект» работает множество журналистов — сотрудники радиостанции «Эхо Москвы», «Дождя», Forbes, «Новой газеты» и так далее. Но все они стараются не афишировать свою связь с Баданиным. Стоит также отметить, что каждый материал «Проекта» преследовал отдельные политические цели по созданию дестабилизирующей атмосферы в России. Собранные американскими спецслужбами данные передавались Баданину, после чего тот публиковал их в своем издании.

Как выяснил ФАН, многие документы, на которых в расследовании ссылается «Проект», были попросту придуманы, а «доказательства» нарисованы.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАН «КАК ВЕРБУЮТ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ ЗАПАДНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ» ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.