Усталость убила спецназ: правда о малоизвестном бое на высоте 947

К началу 2000 года операция российской армии в Чеченской Республике против боевиков и международных террористов уже продемонстрировала оперативный перелом: равнинная часть Чечни была очищена, и боевые действия постепенно перемещались в горные районы. Боевики, почувствовав на себе удары правительственных сил, паниковали — воевать в горах они, конечно, могли, но было там далеко не комфортно. Из-за этого они были вынуждены базироваться в деревнях и селах, где, собственно, их и настигали российские силовики.

Определение целей и задействованные силы

Контроль над населенными пунктами был особенно важен в горной местности, и российские войска стремились овладеть ими, ломая сопротивление боевиков. 752-й мотострелковый полк с середины февраля действовал в направлении Харсеноя, куда по горным дорогам продвигались его мотострелковые роты. В обеспечение этого полка командование Западной группировки войск направило подразделения спецназа 2-й бригады спецназначения из Пскова. Обеспечить продвижение передового отряда полка должны были четыре группы спецназа.

По плану командования, разведывательным группам № 231, 232, 233 и 234 предстояло вести разведку на маршруте выдвижения передового отряда 752-го мотострелкового полка. Кроме того, двигаясь по горным склонам справа и слева от основного маршрута, они должны были обеспечить походное прикрытие и не допустить внезапного нападения боевиков. В группах было от 13 до 18 разведчиков.

Переход через горы

Они выдвинулись по указанному маршруту из населенного пункта Танги-Чу в ночь с 15 на 16 февраля и несколько дней двигались по заснеженным склонам гор в направлении Харсеноя — не более двух десятков километров. Учитывая, что в горах важен каждый килограмм носимого груза, в группах было только по 2-3 спальных мешка, спать в них предполагалось по очереди.

На практике оказалось, что в условиях, когда нельзя разводить костры, чтобы не демаскировать действия разведки, отогреться холодными ночами было невозможно. Спустя несколько дней многие разведчики уже получили обморожения и заболели, из-за чего боеспособность групп снизилась.

Сейчас трудно сказать, почему командование не озаботилось состоянием военных, заставляя их продолжать выполнять боевую задачу, несмотря на сложившиеся условия. Люди были физически истощены, обморожены, больны… По большому счету, их следовало менять на «свежие силы», но до 21 февраля этого так и не произошло. К этому дню передовой отряд мотострелков должен был выйти к Харсеною.

Занятие высоты

К утру 21 февраля из 231-й разведгруппы продолжать работу могли лишь шесть человек, тогда как 10 разведчиков окончательно утратили боеспособность. Когда командир роты приказал занять высоту 947, только эти шестеро разведчиков смогли выйти к ее вершине.

На склоне горы спецназовцы обнаружили признаки опорного пункта боевиков, о чем доложили командиру роты. Он в свою очередь приказал командирам 232-й и 234-й групп идти на усиление остатков 231-й группы на высоту 947. К 11 часам дня 21 февраля все три группы уже были в пункте назначения.

В этом же районе уже несколько недель действовал отряд спецназа «Тайфун», который, заняв укрепленную позицию в восьмистах метрах от высоты 947, занимался поиском и уничтожением мелких групп боевиков в окрестностях Харсеноя. Разведчики встретились с бойцами «Тайфуна»: те даже покормили измотанных спецназовцев, у которых к тому времени уже иссяк запас продуктов.

По воспоминаниям офицера отряда «Тайфун» Николая Евтуха, встреченные им разведчики спецназа ГРУ выглядели очень плохо — от истощения они не могли нормально идти. Если кто-то из них оступался и падал, остальным, чтобы поднять его на ноги, приходилось потратить много сил. Во многом последующий трагический исход был обусловлен именно тем, что разведчики к моменту боя натурально выбились из сил и уже не могли оказать достойного сопротивления.

????????Мурал памяти разведчиков 2 обрспн павших в бою у села Харсеной 21 февраля 2000 года.



г. Псков, улица Шестака д.18. pic.twitter.com/rpItiUbH0I — Эту страну не победить (@rusvmeste) August 29, 2020

Оказавшись на высоте 947, бойцы уже слышали шум моторов боевых машин 752-го мотострелкового полка, которые по горной дороге подходили к Харсеною. Также они хорошо знали, что рядом находится отряд спецназа «Тайфун», а еще в километре, на соседней высоте, находилась 233-я разведывательная группа, с которой остались 10 человек из 231-й группы. Вроде бы ничего не предвещало беды, поэтому дозор был выставлен только в сторону Харсеноя — оттуда еще можно было предположить появление боевиков.

Разведчики развели костры, составили оружие в «пирамиды», стали греться. Они понимали: скоро мучения закончатся, и они будут эвакуированы на базу.

Боевой контакт

Бой начался в час дня и продолжался не более 20 минут. Небольшой отряд боевиков, около 10 человек, скрытно приблизился к дневке спецназовцев и открыл кинжальный огонь из гранатометов и пулеметов. В первые же минуты боя погибла или была ранена большая часть разведчиков.

Гибель спецназа ГРУ у села Харсеной. Из 37 выжили двое... (2020): 21 февраля 2000 года на безымянной высоте у села… https://t.co/XkYpUXoi8B pic.twitter.com/iNQ51g9cC4 — Военная хроника (@voenhronika) June 14, 2020

Старший сержант Антон Филиппов, получивший в ходе боя несколько ранений, рассказывал, что как такового сопротивления оказано не было — настолько внезапно все произошло. А после того как боевики расправились с разведчиками, они добили раненых, и собрав оружие, скрылись.

Горькое послевкусие

Только к 14:30 к месту боя смогли подойти первые подразделения 752-го полка. Они увидели страшную картину: на склоне горы лежали тела 33 военнослужащих, еще двое оказались живы — их успели вовремя эвакуировать и спасти. Всего погибло 25 спецназовцев и 8 военнослужащих 752-го мотострелкового полка, которые действовали все эти дни вместе с разведчиками — это были саперы и арткорректировщики. Таких больших потерь в одном бою спецназ ГРУ в Чеченской войне не нес никогда.

БОЙЦЫ СПЕЦНАЗА У ПОМИНАЛЬНЫХ КРЕСТОВ, ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ. Чечня, 2000 год. https://t.co/sKg0OLoDfJ pic.twitter.com/YIDkod1r4W — Спецназ России (@AlphaSpecnaz) January 30, 2019

Указом президента РФ от 24 июня 2000 года командирам разведывательных групп капитану Александру Калинину, капитану Михаилу Боченкову и старшему лейтенанту Сергею Самойлову были присвоены звания Героев России посмертно. Остальные военнослужащие были награждены орденами Мужества посмертно.

Михаил Владиславович Боченков



Командир разведроты 2-й бригады спецназа ГРУ капитан М. Боченков добровольно остался на второй срок командировки в Чечне. В ночь с 15 на 16 февраля 2000 года четыре разведывательные группы специального назначения были выведены в район⬇️ pic.twitter.com/uk62HZObVd — 北龙 (Северный Лун) (@severnyy_lun) February 16, 2021

По официальной версии, которая была озвучена в центральных СМИ, группы спецназа сражались с численно превосходящим врагом. Но правда оказалось совсем другой: фактически люди погибли из-за того, что кто-то посчитал спецназовцев способными выполнять невыполнимые задачи. А ведь они обычные люди — с усталостью, недосыпом, высокой температурой, вызванной простудами.

Спустя несколько дней в горах Чечни произойдет еще одна страшная трагедия, в результате которой погибнут 84 десантника 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка из того же Пскова. Но это будет уже другая история.