Мощный взрыв произошел на нефтепроводе PDVSA

Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на границе штатов Ансоатеги и Монагас, двойное убийство в Португесе, на западе страны развивается кампания по вакцинации от COVID-19 с российским «Спутником V». Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей».

Западная Венесуэла

Вакцинация «Спутником V»

Более тысячи сотрудников управления Минздрава в венесуэльском штате Тачира получили прививки от COVID-19. Вакцинация проводится российским препаратом «Спутник V». Как отмечает Tachira Noticias, прививки получил персонал центральной больницы в городе Сан-Кристобаль.

Протектор штата Тачира Фредди Берналь заверил, что все полученные штатом 2300 доз «Спутника V» будут использованы медработниками.

В штате Фалькон началась вакцинация от COVID-19. Об этом объявил на своей странице в Instagram губернатор штата Виктор Кларк Боскан.

По словам губернатора, первой привитой российской вакциной «Спутник V» в штате Фалькон стала врач Каролай Санчес из госпиталя при университете имени Альфреда ван Грикена в городе Коро.

Убийства девушек в Португесе

Трупы двух молодых женщин со следами изнасилования и удушения были обнаружены в штате Португеза всего за сутки. Обе находки произошли около небольшого городка Ла-Мисион к югу от Баркисимето, сообщает El Pitazo.

По данным издания, 17-летняя девушка Элианнис Андреина Мартинес Роньос была изнасилована и задушена лианой, когда возвращалась вечером из церкви христиан-евангелистов. На следующий день было обнаружено тело 20-летней девушки по имени Эдуарлис Фалькон. Она была изнасилована и также задушена отрезком лианы, когда, по данным свидетелей, на велосипеде направлялась в гимнастический зал.

Расследование убийства ведет отдел уголовного розыска Корпуса научных, уголовных и криминалистических экспертиз (CICPC) в Акаригуа.

Третье убийство, не связанное с предыдущими, произошло в Арауре, северном пригороде Акаригуа — бывший муж застрелил 33-летнюю Кармин Йоанни Соса, после чего выстрелил себе в голову из револьвера 38 калибра, сообщает El Pitazo.

Центральная Венесуэла

Строители начали демонтаж складов в городе Валенсия в венесуэльском штате Карабобо, которые пострадали в результате терактов в феврале 2020 года. Тогда в ходе нападения пострадали крупные объекты в пригороде Флор-Амарильо, принадлежащие венесуэльским телекоммуникационным госкомпаниям CANTV и Movilnet.

#22Feb Cantv coordina labores para iniciar la demolición de almacenes ubicados en la urbanización Flor Amarillo, municipio Valencia del estado Carabobo, los cuales fueron afectados en 2020 producto de actos terroristas pic.twitter.com/EZGqEqfde4 — SaladePrensaCantv (@salaprensaCantv) February 22, 2021

Как сообщает официальный аккаунт CANTV в Twitter, будут построены новые складские помещения взамен уничтоженных пожаром. Проект считается крупным для Венесуэлы. По версии властей страны, поджог в феврале 2020 года был совершен «оппозиционными силами, направляемыми из США».

Восточная Венесуэла

Взрыв произошел на нефтепроводе венесуэльской компании PDVSA в штате Ансоатеги, неподалеку от границы Монагаса. Об этом сообщили источники в социальных сетях.

MISION DESTRUCCION A TODA MÁQUINA #23Feb Explosión de válvula de oleoducto que transporta petróleo al Terminal de Jose, generò incendio en tubería en Urica el hecho tuvo lugar en el sector La Leona, antes de llegar a la meseta de Urica, en Monagas pic.twitter.com/h3hqRYuK1J — Sol Rojas (@sol651) February 23, 2021

По словам журналиста Хесуса Армандо Грубера, взрыв был замечен водителями в районе Ла-Леоны. Пользователь Сол Рохас утверждает, что взорвался клапан на линии нефтепровода, ведущей в крупный нефтеналивной порт Пуэрто-Хосе, который расположен на севере Ансоатеги между Барселоной и Пуэрто-Пириту.

На фотографиях с места происшествия видны огромный столб пламени и дыма. Издание Nucleo Noticias отмечает, что жители города Эль-Техеро в штате Монагас (расположенного в 40 км от Ла-Леоны) подтвердили сообщения о взрыве, однако не заявили о каких-либо разрушениях или перекрытии автодорог после него.

Острова и территориальные воды

В островной венесуэльский штат Нуэва-Эспарта прибыли первые 1090 доз вакцины «Спутник V». Вакцинация начинается 24 февраля. О доставке вакцины на военную авиабазу BACACERES в международном аэропорту генерала Сантьяго Марино сообщила венесуэльская авиакомпания BAER.

#23Feb | Primer lote de la vacuna Sputnik V arribó a la Base Aérea Luisa Cáceres en Nva. Esparta y fue recibida por la Autoridad Única de Salud, junto a la dirección de la Misión Barrio Adentro y otras autoridades ¡Equipo médico de @BAERVenezuela presente!#PatriaLibreYSoberana pic.twitter.com/oSQa4balsh — BAER S.A. VENEZUELA (@BAERVenezuela) February 23, 2021

Политика

Генеральный контролер правительства Венесуэлы Элвис Аморосо объявил о дисквалификации экс-президента Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо и еще 27 депутатов, избранных на парламентских выборах в 2015 году. Как было объявлено в эфире национального телеканала VTV, дисквалифицированные политики не смогут занимать государственные посты в ближайшие 15 лет.

«Нам известно, что эти люди были вовлечены в коррупционную деятельность, они захватили деньги, принадлежащие всем гражданам Венесуэлы, — объявил Аморосо. — Мы намерены расследовать административные проступки против общественных средств; мера и степень наказания будут определены по закону».

Издание El Pitazo отмечает, что Гуайдо в результате был дисквалифицирован дважды — в первый раз ему запретили занимать государственные должности 28 марта 2019 года.

Гуманитарные вопросы

На территории Венесуэлы официально зафиксировано 437 новых случаев заражения COVID-19. Почти четверть из них зафиксирована в столице Каракасе, следом идут такие штаты, как Миранда (86 случаев), Мерида (69 случаев) и Боливар (50 случаев). В общей сложности в стране зарегистрировано более 137 тысяч случаев заболевания COVID-19 и 1325 смертей.