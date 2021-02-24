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Мощный взрыв произошел на нефтепроводе PDVSA

Мощный взрыв произошел на нефтепроводе PDVSA

Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на границе штатов Ансоатеги и Монагас, двойное убийство в Португесе, на западе страны развивается кампания по вакцинации от COVID-19 с российским «Спутником V». Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей».

Карта событий в Венесуэле

Западная Венесуэла

Вакцинация «Спутником V»

Более тысячи сотрудников управления Минздрава в венесуэльском штате Тачира получили прививки от COVID-19. Вакцинация проводится российским препаратом «Спутник V». Как отмечает Tachira Noticias, прививки получил персонал центральной больницы в городе Сан-Кристобаль.

Протектор штата Тачира Фредди Берналь заверил, что все полученные штатом 2300 доз «Спутника V» будут использованы медработниками.

В штате Фалькон началась вакцинация от COVID-19. Об этом объявил на своей странице в Instagram губернатор штата Виктор Кларк Боскан.

По словам губернатора, первой привитой российской вакциной «Спутник V» в штате Фалькон стала врач Каролай Санчес из госпиталя при университете имени Альфреда ван Грикена в городе Коро.

Убийства девушек в Португесе

Трупы двух молодых женщин со следами изнасилования и удушения были обнаружены в штате Португеза всего за сутки. Обе находки произошли около небольшого городка Ла-Мисион к югу от Баркисимето, сообщает El Pitazo.

По данным издания, 17-летняя девушка Элианнис Андреина Мартинес Роньос была изнасилована и задушена лианой, когда возвращалась вечером из церкви христиан-евангелистов. На следующий день было обнаружено тело 20-летней девушки по имени Эдуарлис Фалькон. Она была изнасилована и также задушена отрезком лианы, когда, по данным свидетелей, на велосипеде направлялась в гимнастический зал.

Расследование убийства ведет отдел уголовного розыска Корпуса научных, уголовных и криминалистических экспертиз (CICPC) в Акаригуа.

Третье убийство, не связанное с предыдущими, произошло в Арауре, северном пригороде Акаригуа — бывший муж застрелил 33-летнюю Кармин Йоанни Соса, после чего выстрелил себе в голову из револьвера 38 калибра, сообщает El Pitazo.

Центральная Венесуэла

Строители начали демонтаж складов в городе Валенсия в венесуэльском штате Карабобо, которые пострадали в результате терактов в феврале 2020 года. Тогда в ходе нападения пострадали крупные объекты в пригороде Флор-Амарильо, принадлежащие венесуэльским телекоммуникационным госкомпаниям CANTV и Movilnet.

Как сообщает официальный аккаунт CANTV в Twitter, будут построены новые складские помещения взамен уничтоженных пожаром. Проект считается крупным для Венесуэлы. По версии властей страны, поджог в феврале 2020 года был совершен «оппозиционными силами, направляемыми из США».

Восточная Венесуэла

Взрыв произошел на нефтепроводе венесуэльской компании PDVSA в штате Ансоатеги, неподалеку от границы Монагаса. Об этом сообщили источники в социальных сетях.

По словам журналиста Хесуса Армандо Грубера, взрыв был замечен водителями в районе Ла-Леоны. Пользователь Сол Рохас утверждает, что взорвался клапан на линии нефтепровода, ведущей в крупный нефтеналивной порт Пуэрто-Хосе, который расположен на севере Ансоатеги между Барселоной и Пуэрто-Пириту.

На фотографиях с места происшествия видны огромный столб пламени и дыма. Издание Nucleo Noticias отмечает, что жители города Эль-Техеро в штате Монагас (расположенного в 40 км от Ла-Леоны) подтвердили сообщения о взрыве, однако не заявили о каких-либо разрушениях или перекрытии автодорог после него.

Острова и территориальные воды

В островной венесуэльский штат Нуэва-Эспарта прибыли первые 1090 доз вакцины «Спутник V». Вакцинация начинается 24 февраля. О доставке вакцины на военную авиабазу BACACERES в международном аэропорту генерала Сантьяго Марино сообщила венесуэльская авиакомпания BAER.

Политика

Генеральный контролер правительства Венесуэлы Элвис Аморосо объявил о дисквалификации экс-президента Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо и еще 27 депутатов, избранных на парламентских выборах в 2015 году. Как было объявлено в эфире национального телеканала VTV, дисквалифицированные политики не смогут занимать государственные посты в ближайшие 15 лет.

«Нам известно, что эти люди были вовлечены в коррупционную деятельность, они захватили деньги, принадлежащие всем гражданам Венесуэлы, — объявил Аморосо. — Мы намерены расследовать административные проступки против общественных средств; мера и степень наказания будут определены по закону».

Издание El Pitazo отмечает, что Гуайдо в результате был дисквалифицирован дважды — в первый раз ему запретили занимать государственные должности 28 марта 2019 года.

Гуманитарные вопросы

На территории Венесуэлы официально зафиксировано 437 новых случаев заражения COVID-19. Почти четверть из них зафиксирована в столице Каракасе, следом идут такие штаты, как Миранда (86 случаев), Мерида (69 случаев) и Боливар (50 случаев). В общей сложности в стране зарегистрировано более 137 тысяч случаев заболевания COVID-19 и 1325 смертей.

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