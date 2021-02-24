В Общественной палате рассказали, как «налог для богатых» способствует лечению детей  



Работает ли «налог для богатых» и помогает ли он детям с редкими орфанными заболеваниями, рассказала ректор Российского государственного социального университета, председатель Комиссии по социальной политике Общественной палаты Российской Федерации Наталья Починок в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Напомним, доходы россиян свыше 5 млн рублей в год с января начали облагаться по повышенной налоговой ставке 15%. Это новшество имеет прежде всего социально-политическое значение. Так, «налог для богатых» должен был помочь в финансировании процесса лечения 19 редких заболеваний у детей.

«Во-первых, 2% от налогов «для богатеньких» должны были пойти на лечение редких орфанных болезней детей. Хочу сказать, что фонд «Круг добра» был создан специально для решения данных задач. В фонде работает огромное количество очень уважаемых правозащитников и экспертов, действительно разбирающихся в проблемах редких детских орфанных заболеваний. И уже на нескольких заседаниях фонда были рассмотрены конкретные жизненные ситуации детей из разных субъектов», — сообщила Наталья Починок.

По ее словам, ситуация каждого ребенка рассматривается отдельно. Однако фонд только начал работать, поэтому сейчас о его работе рано говорить. Наряду с этим, член Общественной палаты подчеркнула, что создание фонда и сама идея помощи особым детям «были своевременными и правильными».

Наталья Починок также отметила, источники получения дополнительных средств из бюджета определены законом, поэтому механизмы финансирования фонда четкие и прозрачные.

Ранее ФАН сообщал, дети с тяжелыми заболеваниями получат помощь от государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.