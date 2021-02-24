Житель Тулы подарил себе на 23 февраля отрезанное ухо сожительницы

Тула, 24 февраля. Мужчина зарезал свою сожительницу во время празднования Дня защитника Отечества. Как стало известно ФАН, в качестве трофея он оставил себе отрезанное ухо любимой подружки.

Следователи выяснили, что 52-летняя женщина и ее сожитель отмечали праздник 23 февраля. Они купили спиртные напитки и отправились на квартиру в Пролетарский район города Тулы. Во время застолья между парой случился конфликт, в результате которого сожитель до смерти забил свою даму сердца.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Екатерина Смирнова.

Злоумышленника задержали по горячим следам. При досмотре у него нашли отрезанную часть тела женщины.

«У подозреваемого в убийстве при досмотре нашли отрезанное ухо сожительницы. Как он позже пояснил, это для него был боевой трофей...» — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Если вина задержанного будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.