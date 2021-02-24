Донбасс сегодня: перестрелка «правосеков» с ВСУ, подрыв на минном поле, мифическая ДРГ ЛНР

Донбасс, 24 февраля. Украинские войска существенно нарастили обстрелы ЛНР и ДНР. Радикалы устроили перестрелку с бойцами армии Киева. Попытка настигнуть мифическую ДРГ ЛНР обернулась для ВСУ потерями. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Количество суточных обстрелов украинскими войсками населенных пунктов Донецкой и Луганской Народной Республики начинает исчисляется десятками, а в военных сводках все чаще появляются привычные ранее в 2014-2015 годах словосочетания «минометный обстрел». За минувшие сутки вооруженные формирования Украины нанесли 13 ударов по республикам Донбасса — 10 по ДНР и 3 по территории ЛНР.

В ДНР обстрелы велись на всех ключевых направлениях обороны. Применялись минометы, гранатометы различного типа и стрелковое оружие. На западе Донецка в результате обстрела повреждены три жилых дома. В ЛНР украинские силовики вели огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов по Санжаровке, Калиново и Фрунзе.

Донецкое управление Народной милиции сообщает о фиксации до тридцати единиц военной техники и вооружений противника, размещенной украинскими силовиками в жилых районах подконтрольных населенных пунктов Донецкой области. Кроме того, передовые армейские части ВСУ активно минируют дороги между населенными пунктами по обе стороны линии соприкосновения. применяются противотанковые и противопехотные мины.

Прокуратура ДНР расследует 4 дела против командира ВСУ

Четыре новых уголовных дела в отношении командира 28-ой отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко стали итогом обстрела украинскими армейцами запада Донецка 22 февраля, в результате чего тяжелые ранения получил местный житель 1998 года рождения. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе надзорном ведомстве республики.

Следователями установлено, что солдаты ВСУ, действуя по приказу Марченко, произвели обстрел Донецка 23 февраля, в результате чего повреждены три жилых дома. Следственные действия продолжаются, количество уголовных дел и эпизодов в них, расследуемых против украинских офицеров также растет. В Донецке верят, что ни одна смерть и ранение мирных людей не останется безнаказанной.

Украинские силовики устроили перестрелку между собой

Конфликт между военнослужащими 81-ой отдельной аэромобильной бригады ВСУ и боевиками «Правого сектора»1 произошел накануне Дня защитника Отечества, сообщает донецкое управление Народной милиции. Как указали в оборонном ведомстве республики, причиной конфликта стал именно праздник, который солдаты ВСУ намеревались отметить несмотря на запрет его в Украине. Спорная ситуация с радикалами быстро переросла в драку, и затем — в перестрелку. Результатом выяснения, кто более патриотичен, стали пулевые ранения троих «правосеков». Среди ВСУ двое порезанных ножом и один боец с огнестрельным ранением.

Группа солдат ВСУ подорвалась на минном поле

Еще один инцидент с небоевыми потерями в украинской армии произошел в зоне ответственности армейского корпуса ЛНР. Во время поисков мифической диверсионно-разведывательной группы Народной милиции ЛНР, на своем минном поле подорвалась группа украинских военных. Примечательно, что «наводку» на вражескую ДРГ военным дал их наркотически зависимый сослуживец, которому в измененном состоянии сознания померещились «приближающиеся российские оккупанты».

Военнослужащие Сикорский из состава 10-ого батальона 59-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ открыл беспорядочный огонь в направлении кажущейся диверсионной группы противника. На выстрелы прибыли сослуживцы наркомана, которые принялись обследовать местность и искать врагов, в результате чего зашли на необозначенную на картах минных полей заминированную местность. После серии подрывов один военнослужащий скончался на месте, двое получили тяжелые осколочные ранения. Таков печальный итог службы украинского «защитника»-наркомана.

Как оказалось позже, по информации Народной милиции ЛНР, заминированный участок, на который зашли солдаты, не был нанесен на карты минных полей, поскольку предназначался именно для военнослужащих 59-ой бригады ВСУ, которых могла посетить мысль о переходе на сторону ЛНР. Таким образом командование бригады борется с перебежчиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.