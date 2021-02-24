Центр адронной терапии рака создадут в технологической долине МГУ

Москва, 24 февраля. Пресс-служба Госкорпорации «Ростех» объявила о подписании соглашения о создании Центра адронной терапии рака. Он будет расположен в технологической долине МГУ.

Холдинг «Швабе» корпорации «Ростех», Фонд развития МГУ и Управляющая компания инновационного центра МГУ объявили о подписании соглашения о создании Центра адронной терапии рака. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Соглашение с МГУ позволит сделать современные методы диагностики и терапии онкозаболеваний более доступными для жителей России. Совместно с крупнейшим научным центром страны мы рассчитываем совершить качественный прорыв в борьбе с тяжелым заболеванием», — утверждает руководитель Ростеха Сергей Чемезов.

Центр будет проводить исследования в области биологии, медицины и физики. Также ожидается, что в центре будут проходить подготовку российские студенты по направлениям, в которых наблюдается кадровый дефицит. В частности сообщается, что будет проводиться подготовка медицинских физиков и врачей-радиологов.

Адронная терапия работает по принципу создания узкого пучка протонов, действующих на опухоль и не затрагивающих соседние органы. Она сокращает курс облучения и времени восстановления пациента.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что Россия наращивает производство дефицитных онкологических лекарств. Всего за три месяца количество выпущенных препаратов выросло с 680 тыс. до 2,4 млн. упаковок в месяц.